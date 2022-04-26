華府設立「亞太裔博物館」有進展 眾院過頭關

在孟昭文等聯邦眾議員的推動下，眾院通過法案成立委員會研究開設亞太裔博物館。(美聯社)

美聯社報導，眾院 26日一致通過法案，成立新委員會來研究在華府設立「全國亞太裔歷史與文化博物館 」(National Museum of Asian Pacific American History and Culture)之可行性，該法案現送往參院表決。

新委員會將研究該博物館提案的成本，該博物館是否隸屬於第三方博物館機構「華府史密森尼學會」(Smithsonian Institution)，以及設立在華府地區的可能地點。

民主黨籍聯邦眾議員 孟昭文(Grace Meng，紐約州)表示：「我很樂見亞太裔博物館研究法案如今的進展。」

眾院在討論該法案時，孟昭文表示，亞太裔從美國建國之初便開始形塑國家歷史，早期中國勞工協助建造跨州鐵路，如今亞太裔仍持續為文化和經濟做出諸多貢獻。

「這些貢獻往往不見經傳或直接遭遺忘。」孟昭文指出：「如今該有所改變了。」

目前還有另外兩座博物館在規畫中，包括「全國西語裔博物館」(National Museum of the American Latino)和「史密森尼婦女歷史博物館」(Smithsonian Women's History Museum)。

共和黨籍聯邦眾議員本茲(Cliff Bentz，俄勒岡州)表示，雖然他支持該法案，但他擔心也希望能了解新設博物館對史密森尼可能構成哪些財務與營運挑戰。

眾院新通過的委員會有18個月向國會與總統報告其研究發現；亞太裔博物館成立研究法案無異議通過，也無須唱名表決。

民主黨籍韓裔聯邦眾議員金安迪(Andy Kim，新澤西州)談到，他必須忍受別人嘲笑他的傳統，他希望自己的兒子長大時能為其背景而驕傲。

「我不希望我的孩子從仇恨與歧視的來源了解自己。」金安迪指出：「我希望他們感到驕傲，我們的故事不只是亞裔美國人的故事，而是美國故事。」