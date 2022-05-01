封面故事／認識亞裔美國人 必讀的「11本書」

《唐人街內部》作家游朝凱。（本報檔案照）

亞洲擁有40多個國家，各式各樣的文化，社會經濟發展多元，亞裔 美國人是美國最多樣化、人口成長最快速的其中一大族群，然而近來針對亞裔美國人的仇恨犯罪激增，仇亞情緒高漲，成為所有亞裔族群共同面臨的迫切議題。

在賦權以及瞭解少數族群方面，文學一直扮演重要角色，INSIDER整理一份推薦書單，類別包含科幻小說 、漫畫、散文集回憶錄等，書中描繪亞裔美國人的經歷，無論是悲傷或有趣，現代或經典，傳統或新穎的內容，都是美國文學歷史的一部分，這些書籍在當前尤其重要，以下介紹11本深入探究亞裔美國人身分認同與經歷的書籍。

1.唐人街內部／作者：游朝凱 (Interior Chinatown／by Charles Yu)

本書作者為父母均來自台灣的華裔作家游朝凱，故事模擬劇本的形式撰寫，2020年榮獲美國國家圖書獎(National Book Award)。

故事主角吳威利(Willis Wu)是一名演員，他夢想成為功夫武打明星，偶爾在警匪劇「黑與白」(Black and White)參與演出。然而在實現功夫明星的夢想之前，他必須飾演一些不重要的角色，像是「普通的亞洲男人」、「背景裡表情奇怪的路人甲」等等。

這部作品諷刺好萊塢對亞裔的偏見與歧視，對亞裔族群在社會中所遇到的困境有深刻見解。游朝凱的雙親皆來自台灣，他先前曾擔任HBO影集「西方極樂園」(Westworld)的編劇，曾被「紐約時報」選為年度十大小說家。

唐人街內部。(美聯社檔案照)

2.酸澀的心／作者：珍妮．張 (Sour Heart／by Jenny Zhang)

「酸澀的心」是一部成人成長小說集，從幾位貧窮中國移民女兒的觀點切入，書中大部分以紐約市為背景。作者對於移民經歷最赤裸裸的看法非常獨特，書中的意象相當直白、粗俗，無拘無束的情緒在其中宣洩而出，闡明許多移民親子關係中的醜陋與美麗之處。書中年輕的敘事者經歷了對性的探索、自我發現，同時試圖駕馭緊密的家庭關係。本書顯現小說的力量能夠揭發所有事物最脆弱的一面。

酸澀的心。(圖取自Amazon.com)

3.從低語到吶喊：陳果仁之死與激發亞裔美國人社運的審判／作者：寶拉．柳(From a Whisper to a Rallying Cry: The Killing of Vincent Chin and the Trial that Galvanized the Asian American Movement／by Paula Yoo)

陳果仁謀殺案被視為亞裔美國人民權運動歷史中的轉捩點。1982年6月19日，即將結婚的陳果仁和朋友在底特律一間酒吧慶祝時與一對白人父子起爭執，事後陳果仁遭對方以棍棒毆打致死。然而兇手僅各被判罰3000元與三年緩刑，如此寬容的判決激發全國上下亞裔族群的怒火，各地亞裔紛紛上街頭抗議。

陳果仁一案通往正義的道路與現今許多仇亞暴力的受害者相似，本書是瞭解亞裔與太平洋島裔社區(AAPI)的重要讀物。

從低語到吶喊：陳果仁之死與激發亞裔美國人社運的審判。(圖取自Amazon.com)

4.美國在心中／卡洛斯·卜婁杉 (America is In The Heart／by Carlos Bulosan)

「美國在心中」是作者卜婁杉的回憶錄，1930年他從菲律賓移民到美國，書中提出早期亞裔移民勞工階級的批判性觀點。這部自傳作品多年來已成為經典的行動主義文本，在討論亞裔美國人的經歷時尤其重要。此書是卜婁杉最早出版書籍之一，被認為是「美籍菲律賓人經歷的首要文本」。

美國在心中。(圖取自Amazon.com)

5.柏青哥／李玟貞(Pachinko/ by Min Jin Lee)

本書為Apple TV+ 尹汝貞、李敏鎬主演同名影集「柏青哥」原著小說，曾榮登「紐約時報」暢銷書及年度十大好書榜單。

故事圍繞一個在日韓國移民家庭 ，時間跨越四個世代，描繪移民在異鄉的困境與掙扎。作者李玟貞體認到亞裔美國人的一個現實情況：無論如何，我們祖先的情感負擔往往也會變成我們的負擔。移民故事對於現今認識亞裔美國人非常重要，「柏青哥」以鮮明、動人的故事來探討移民議題。

李玟貞為韓裔美籍作家，七歲時自南韓移民至美國。九○年代，她從大學歷史系畢業，進了法學院，後來執業兩年。離開法界後，她開始了小說創作生涯。

柏青哥。(圖取自Amazon.com)

《柏青哥》作家李玟貞。(Getty Images)

6.我們都在尋找的幫派／作者：Le, Thi Diem Thuy(The Gangster We Are All Looking For／by lê thị diễm thúy)

本書為後殖民主義作家與表演藝術家Lê Thị Diễm Thúy(越南名)的半自傳小說。

書中描寫年輕越南女孩離開家鄉，1978年與家人移民到加州聖地牙哥的故事。她試著融入美國當地文化，同時在與父母暴力的關係裡，以及在越南失去哥哥的創傷中生存下來。

亞裔美國人經常受到「模範少數族裔」(model minority)偏見的影響，往往被視為富有、擁有特權的少數族裔，同化的能力與白人接近，但是這樣的迷思過於以偏概全，並未考慮到不同移民的經歷，「我們都在尋找的幫派」一書捕捉這些人內心的傷痛，有助於了解越南裔美國人的故事。

我們都在尋找的幫派。(圖取自Amazon.com)

7.次要的感受／作者：凱西·帕克·洪 (Minor Feelings／by Cathy Park Hong)

作者的聲音在亞裔美國人記實文學世界中一直相當響亮，她力圖徹底打破舊有模式，拒絕對亞裔美國作家的分類。

她的作品時而狂怒，時而沉靜，是少數將亞裔美國人視為一個整體的作品。更重要的是，她認可到亞裔美國人行動主義的未來是找回亞裔美國群體的革命根源，「次要的感受」這本書正是亞裔美國人靈魂的現代宣言。

次要的感受。(圖取自Amazon.com)

8.美生中國人／作者：楊謹倫(American Born Chinese／by Gene Luen Yang)

作者楊謹倫以漫畫形式描繪華裔美國人的成長故事，書中角色包括「西遊記」中的美猴王、受白人同學欺負的華裔少年王謹，及帶有美國人眼中刻板華人形象的欽西，所有角色的故事最後交織在一起，構成一部令人讚嘆的作品。

「美生中國人」已改編成影音串流平台Disney+ 全新同名影集，楊紫瓊、吳彥祖、金馬影后楊雁雁，以及「華燈初上」新人演員劉敬皆參與演出。

美生中國人。(圖取自Amazon.com)

9.母語人士／作者：李昌來(Native Speaker／by Chang-Rae Lee)

故事講述名為朴亨利(Henry Park)的韓裔美國人監視一位韓裔美國政客的故事。一場毀滅性的悲劇後，朴亨利苦苦維持婚姻，在充滿間諜活動與背叛的世界裡陷入美韓兩方文化夾雜的矛盾與窘境。

此書是李昌來的第一部小說，是1995年美國暢銷小說，還榮獲極富盛名的海明威基金會獎等六文學獎，並獲選為紐約的年度小說。

母語人士。(圖取自Amazon.com)

10.醫生的翻譯員／作者：鍾芭·拉希莉(Interpreter of Maladies／by Jhumpa Lahiri)

本書為印度裔作家鍾芭．拉希莉的處女作，共收錄九篇短篇故事。書中同名短篇「醫生的翻譯員」榮獲2000年普立茲獎、歐亨利獎(O.Henry Adward)、最佳美國短篇小說獎(The Best American Short Stories)、紐約客小說新人獎、海明威獎等。「醫生的翻譯員」一書中以富有同情心、創新的獨特視角訴說異鄉人的故事。

醫生的翻譯員。(圖取自Amazon.com)

11.棒球拯救了我們／作者：望月肯(Baseball Saved Us／by Ken Mochizuki)

這本繪本的主角肖弟(Shorty)是一名日裔美國男孩，他們一家在二戰期間被美國政府囚禁在拘留營中，透過棒球，肖弟得以逃離嚴酷的現實生活。這部作品以陰鬱的藝術風格和動人的情節，證明深入人心的兒童讀物也能夠傳達不公不義的故事。

對於讓孩子學習美國排擠及剝奪整個族群人性的歷史過往，這本書能作為重要的教育工具。