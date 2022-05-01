封面故事／為亞裔研究而戰 校園掀起熱潮

達特茅斯學院的亞裔美國學生盼學校開設亞裔美國人研究學程，為亞裔美國人研究做出更多貢獻。(Getty Images)

「達特茅斯亞裔 美國學生聯盟」 (Dartmouth Asian American Student Collective，以下簡稱達特茅斯亞裔學聯)於去年9月組成，該組織的目標為說服達特茅斯學院(Dartmouth College)設立亞裔美國人研究學程，期望為亞裔美國人研究做出更多貢獻。

任莉莉(Lily Ren，音譯)與她的同學瑪納希．夏諾(Maanasi Shyno)一同主持組織會議，莉莉表示在學校修習亞裔美國人的相關課程幫助她更認識自己的身分，「我因為這些課程有很大改變，所以我想到有多少學生就只是因為課程太少，或者沒辦法主修或選修，而沒有機會像我一樣學到這麼多呢？」

達特茅斯亞裔學聯去年10月隨請願書發表聲明，說明他們認為有必要開設亞裔相關學程的原因，其中提到廣泛的仇亞暴力事件，組織至今已經收集到來自學生、家長及教職人員將近1200份連署。

仇亞事件 催生課程需求

這項計畫可追溯至數十年前，源自1960年代開始發展的平權運動，雖然過往有些成功的案例，如開設新課程及聘請新僱員，但改變一直不大，完整的學程尚未定型。不過由於學生積極活動，這次組成學生聯盟或許會與以往有不一樣的結果，亞裔美國人學程往往在社會動盪及變革期間產生。

達特茅斯亞太裔校友會(The Dartmouth Asian Pacific American Alumni Association)從1979年便開始發起相關運動，常春藤聯盟由康乃爾大學(Cornell University)領跑，1987年首度開辦亞裔美國人學程；西北大學(Northwestern University)則是在學生發起將近一個月的絕食抗議後，於1999年開設相關學程。

上個世紀末，西北大學學生為推動開辦亞裔美國人學程，曾發起絕食抗議。(本報檔案照)

2001年達特茅斯7位教授提出一系列的倡議，包括新增一個亞裔美國人副修課程，以及增設大樓作為相關學程中心樞紐，這項議題也獲得愈來愈多學生關注。

2004年畢業的校友莫娜．何(Morna Ha)表示：「像其他許多亞裔美國人一樣，當我進到校園時，這可能是我第一次真正接觸我們群體的歷史與研究。」莫娜現在擔任亞裔研究小組委員會的校友代表主席。

作為大學本科生，莫娜領導一個亞裔美國研究的專案小組，「很不幸地，我們當時所做的許多工作與許多現在所做的工作相似。」莫娜畢業後，幾位教授被聘請加入亞裔美國人研究中，但莫娜指出達特茅斯留不住這些專家。

艾米．巴恩(Aimee Bahng) 2009年開始在達特茅斯英語系任教，專門教導亞裔美國文學，但2016年時她的終身職位被否決，學生擔心會失去一位有色族裔導師，於是發起活動，在推特上使用「#為有色族裔教師而戰」(#Fight4FacultyOfColor)以及「#達特茅斯別這麼做」(#DontDoDartmouth)的標籤，這件事登上新聞頭條，達特茅斯教師在請願網站Change.org發起的請願甚至收到將近4,000份簽名連署。

巴恩現在在波莫納學院(Pomona College)擔任性別與女性研究副教授，她說終身教職的地位關係到「教職人員在教授這些被壓制的知識及被忽視的歷史時，是否會受到保護，擁有工作保障。」

模範少數 刻板隱性歧視

達特茅斯2025年應屆畢業生有21%為亞裔；丕優研究中心的數據顯示，亞裔美國人是全美成長最快速的族群，從2000年約為1050萬人，現在幾乎翻了一倍，成長到1890萬人。

儘管人口成長迅速，亞裔美國人的身分在教育方面還是充滿挑戰，因為亞裔族群經常被視為「模範少數族裔」，人們對亞裔帶有偏見，認為他們大多學歷高且富有，因此將亞裔視為不需要保護的族群。

亞裔美國人是全美成長最快速的族群，紐約華人聚居的法拉盛地區蓬勃發展，但近年受到疫情與仇恨犯罪等重創。(本報檔案照)

亞裔族群經常被視為「模範少數族裔」，被認為大多受到良好的教育、經濟條件也不錯。圖為紐約市明星學校史岱文森高中，逾半為亞裔學生。(美聯社)

2020年，華盛頓州一學區在2019年學習成果報告中，將亞裔學生從「有色族裔學生」組別移出，引發爭議，隨後該學區道歉回應：「我們從來無意忽視亞裔學生『有色族裔學生』的身分，也無意忽視他們也必須面對的任何體制上的劣勢，我們瞭解到我們分類的選擇造成痛苦，而且帶有種族主義含意。」

達特茅斯女性、性別與性研究副教授英本．林(Eng-Beng Lim)表示，對於亞裔「模範少數族裔」的偏見可能也是校方至今尚未有完整學程的原因。

2021年3月亞特蘭大 按摩店連環槍擊案中共8人喪生，其中有6人為亞裔女性，震驚亞裔社群，英本．林敦促達特茅斯校方聘請一位亞裔美國人研究終身職教授，並且提供該領域資金，請願書中聲明：「我們要求學院透過檢視我們校園裡缺少提供亞裔美國人資源，處理急迫的全美仇亞暴力事件，仇亞在疫情期間只會加劇」，請願書收到數百個簽名。

2021年3月，亞特蘭大地區的三家按摩中心和水療會所發生了大規模連環槍擊事件，造成八人死亡，其中六人為亞裔。(Getty Images)

亞太裔校友會4月與達特茅斯高層開會討論這項請願與倡議的歷史。2008年的校友艾莉兒．薛(Ariel Xue)說當時會議裡校方表示：「校長與教職人員有一項協議，允許教職人員的知識自由，以便管理課程，所以這基本上被視為純粹在他們的領域範圍內，而校方無法影響這一點。」

然而艾莉兒與其他校友並不買帳，「如果不處理體性中的制度性種族歧視，那麼管理層在道德上及知識上的責任是什麼？」

達特茅斯發言人勞倫斯女士(Lawrence)則重申校方立場，說明新課程及學程屬於教師的領域，不屬於管理層的範疇，並表示該校已在評估開設亞裔美國人研究副修課程，同時也在尋找教授亞裔美國文學的教師。

全美校園 紛設亞裔學程

除了達特茅斯，去年許多大學紛紛發起相關運動。亞特蘭大按摩店槍擊案後，戴維森學院(Davidson College)舉辦活動支持亞裔學術研究，活動名稱取名「為何戴維森比以往更加需要亞裔研究」；同一時間，喬治城大學(Georgetown University)學生發行報紙「The Hoya」刊登一篇社論，鼓勵大學開設亞裔學程。

聖塔芭芭拉加州大學 (University of California at Santa Barbara)亞裔美國人研究教授說：「學術界發生的事往往接續在街頭上發生之後，由於新冠疫情及對亞裔美國人的攻擊，當然包括亞特蘭大事件，此刻國家對於亞裔美國人的議題關注前所未聞。」

亞城按摩店槍擊案發生之後，許多大學關注亞裔美國人議題；圖為喬治城大學的學生在校園中。 (Getty Images)

歷史上也有幾次為亞裔發聲的運動，1960及1970年代，美國非裔民權運動、女權運動、反越戰等社運風起雲湧，亞裔美國人也在這期間開始集結起來，1968年柏克萊加大研究生艾瑪．吉(Emma Gee)、市岡裕次創立「亞裔美國人政治聯盟」(Asian American Political Alliance)，歷史學家稱這是最早使用「亞裔美國人」一詞的組織。

同一年，亞裔美國人政治聯盟與其他學生團體在舊金山州立大學(San Francisco State University)組成「第三世界解放陣線聯盟」(Third World Liberation Front coalition)，發起美國史上歷時最久的罷課運動，舊金山州立大學隨後設立全國第一個少數族裔研究。

1969年洛杉磯加大(UCLA)創立亞裔美國人研究中心，聖塔芭芭拉加州大學1995年成立第一個致力於亞裔美國人研究的學術部門。

達特茅斯學生將他們現在的所做的努力視為歷史的延續，任莉莉與夏諾接下來期望能與學校高層分享他們的成果，「我們真的希望讓校方參與更多這些對話，我們很有信心這間一流的學院有能力及專業建立亞裔美國人研究，而我們需要確保成真。」