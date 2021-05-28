「華人不知保護自己」 他們樂助遭變故衝擊民眾

紐約人壽客戶家屬曾在業務代表前去送賠償金時當場跪下，感謝他們勸說她老公買保險。(示意圖，Getty Images)

甫落幕的亞太裔傳統月，讓美國民眾關注到各領域亞太裔的努力，以及他們對社會的貢獻；其中華裔移民，由於文化傳統、生長環境與教育背景，讓他們在異鄉土地上比其他族裔表現更加出色，也在職場上得到更好的成就。

投身壽險 與社區齊成長

來自江西南昌的紐約人壽長城分行主管陳用，1991年移民美國，先在美國中文電視擔任攝影記者，「因為採訪過華爾街，便對從事金融工作產生興趣」。在紐約市 立大學勃魯克學院（Baruch College）半工半讀期間，還考入紐約市人權委員會擔任社區專員，陳用說，「當時遇到過許多案例，感到華人不知道保護自己」。

紐約人壽長城分行主管陳用和同事攜手打拚，陸續在法拉盛、布魯克林八大道創建分行。陳用提供

在一家人壽保險 公司待了幾年後，陳用轉到紐約人壽。他說，人壽保險講究長期保障，每個月支付些許費用，為未來可能會發生的急難做準備。但是，許多華人低估了應付這類風險的準備。

2006到2007年間，陳用和同事陸民德攜手打拚，陸續在法拉盛、布魯克林八大道創建分行。他們的業務隨著這些社區華人人口迅速增長而起飛，法拉盛分行一年多後增加至數十人，布魯克林分行也從一、兩個人，到目前的120多名業務代表，陳用說，「辦公地點總是不夠，共搬家三、四次」。

布魯克林八大道的分行命名「長城分行」，是紐約人壽全美數百家分行中唯一不用所在地冠名的分行，由於業務成績出色，公司老總讓他取個名字，最好具有中國特色。後來，他將分行取名「長城分行」，陳用說，「古人構築長城，就是為了保家衛民，為民眾提供保障，和保險的功能一樣」。

保險意識 華人逐漸增加

陳用說，新移民對保險的知識相對較少，因此他們經常舉辦講座推廣人壽保險。他表示，人壽保險的概念是猶太人發明的，距今已有幾百年歷史；在華人社會，香港和台灣起步較早，中國是在改革開放以後才開始人壽保險業務。陳用說，購買人壽保險的華人各種各樣，按照統計，發生意外事故的機率比較低，但若是發生在個人身上，就是百分百。

陳用舉例說，有位新移民在唐人街經營禮品店。某天一名西語裔佯稱買表，結果拿起手表就跑；店主追上去，搶匪拿出手槍將店主打死。店主太太沒工作，在家裡帶小孩，除了同鄉會幫忙籌了7萬多元外，幸運的是，死者生前購買的15萬元人壽保險，因為是意外，翻倍為30萬元。「業務代表前去送賠償金時，這位太太當場跪下，感謝我們勸說她老公買保險。」陳用說，這些賠償金對未亡人幫助極大，「她用這些錢請了一個幫手，維持生意。」

陳用說，人壽保險就是以防萬一，大家都知道給汽車、房屋購買保險，而人的性命應該比汽車、房屋更值錢，更應該有保險。一旦受保人去世，受益人獲得的賠償金，不僅可以支付喪葬費，還可以用於生意、教育和購房，回歸社會。

新冠疫情 爆發以來，「由於亡故的人增加，紐約人壽的賠償金額增加了10%。而親人去世帶給家人情感上創傷，這些創傷可能持續許久，「如果沒有保險支付，財務上的衝擊及困頓將是長期的。」

業績突出 快速升為主管

紐約人壽長城分行七大道辦公室主管梁紅翩來自廣東台山，小時候經常跟著保母往農村跑，深刻體會底層農家生活的辛勞。「這些經驗，讓我更加了解社會底層的心聲。」

在中學任教五年後，1996年她與夫婿移民來美，白天在會計事務所工作，晚上到大學攻讀財務專業，三年半內將四年的課程讀完。她做了八年會計工作後，由於頸椎受傷，2005年有了轉業的念頭。

紐約人壽長城分行七大道辦公室主管梁紅翩，年幼時的成長經驗，讓她更了解社會底層的心聲。梁紅翩提供

她到壽險公司後，就愛上這份工作，不僅時間有彈性，自己也是工作的老闆。在第一家保險公司待了四年後，受紐約人壽的陳用邀請。成為布魯克林長城分行草創時期成員之一。她的人生哲學是：你必須要讓人們喜歡、了解你後，他們才會信任你。

她因業績表現優異，隔年即升任分行經理，六年後晉升副總經理，很快榮陞主管（Executive Partner）。她說，在紐約人壽裡，升遷管道公開公平，全憑業績表現，條件符合即可升任。

新冠疫情 改變工作方式

梁紅翩說，疫情也改變了他們的工作方式。過去，業務代表都要與客人面對面的交談，疫情爆發後，大家開始都在家裡上班，在網上工作。她說，總公司提供技術支援，還培訓業務代表學習新技能，適應新環境。例如，培訓業務代表學習做proposal和廣告，讓他們學會在網上做生意。

梁紅翩(左三)因業績表現優異，六年即晉升副總經理。她表示，紐約人壽升遷管道公開公平，條件符合即可升任。梁紅翩提供

同時，公司對投保人的體檢要求也做了調整。「我們取消了體檢，但是通過其他形式獲得投保人的健康資訊。」投保人在診所留下的紀錄及服藥情況，就能知道投保人的身體狀況。

疫情期間，一些醫護人員戰鬥在第一線，有的不幸染病去世。紐約人壽成立一個勇敢基金，幫助那些去世的醫護人員家屬。「如果家人是醫護人員去世，可以申請這個基金。」她說，紐約人壽有176年的歷史，面對災難，有足夠應對危機的經驗。

業務擴張 亟需新血

隨著疫情受到控制，美國經濟將要復甦，梁紅翩說，公司的業務還要繼續擴張，需要招聘新的人手。「我們需要中英雙語的業務代表，有英語基礎。」她說，沒有經驗不要緊，他們可以培訓。

影片來源：YouTube/世界e生活