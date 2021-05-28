保障亞裔財務安全 他們「盡快把支票送到家屬手中」

疫情期間，紐約人壽的業務代表為在新冠疫情中過世的客戶辦理了許多理賠，把支票送到家屬手中。(示意圖，Getty Images)

亞太裔傳統月甫落幕，疫情期間亞太裔在美國受到的衝擊與挑戰，更甚於其他族裔，越來越多亞太裔挺身而出，積極尋求發聲機會，而許多企業除伸援亞太裔爭取公平正義，也藉由實際行動保障亞太裔財務安全。

紐約 人壽大法拉盛 分行主管陸民德表示，紐約人壽設立的基金，有專款支持亞裔社區，如贊助學校比賽、支持社區活動。陸民德說，疫情期間一些客戶感染新冠病毒，不幸過世，這時保險理賠就非常關鍵。他表示，公司曾經開會強調對亞裔的支持，「客戶的理賠都在一周內批下來」，為受益人提供了財務保障。

紐約人壽大法拉盛分行主管陸民德表示，疫情期間有客戶感染新冠病毒不幸過世，這時保險理賠就非常關鍵。陸民德提供

從1996年開始耕耘亞裔市場、成立多元市場部門起，陸民德說，近年來紐約人壽對華裔 市場更為重視，2020年「大法拉盛分行」開張，全新2萬呎辦公室，一流的環境和設備為社區提供金融保險服務。目前，大法拉盛分行和緬街分行共有華裔全職業務代表（agent）300多人。這個規模在紐約人壽眾多美國分行中位列第一，這也是華人員工努力奮鬥的結果。

疫情期間，紐約人壽的法拉盛分行和布魯克林長城分行等華人分行並未停止業務。「我們的業務代表一直與社區在一起，為需要的民眾投保，同時我們也為在新冠疫情中過世的客戶辦理了許多理賠，把支票送到家屬手中。」

美國有四家評價公司對保險公司進行評估，結果顯示紐約人壽的分數總是最高。Getty Images

華人市場 發展異常迅速

華人市場發展異常迅速，陸民德說，華人重視家庭、注意財務安全，是好的保險產品消費者。美國有上千家保險公司，推出各種保險產品，但是紐約人壽相信自己的實力和產品質量。美國有四家評價公司組成評價系統，對保險公司進行評估，「幾家公司的評價結果顯示，紐約人壽的分數總是最高。」

紐約人壽業務在華人社區成長迅速，辦公室不斷擴增。陸民德提供

目前，紐約人壽共有1萬4000位業務代表，其中華裔業務代表約有1000人。為了支持華裔員工，公司租用了飛躍皇后的整個一層的辦公室。他說，這個辦公司是大法拉盛分行的辦公場所。過去的法拉盛分行改名為「緬街分行」。布魯克林八大道分行是「長城分行」，又增加一個七大道辦公室。「這幾個分行加起來共有400多人，員工全部是華人。」

快速晉陞 華人極受重視

紐約人壽法拉盛緬街分行主管谷林麗說，她在1997年加入公司，2003年帶隊到法拉盛開拓華裔市場。此後，她又被派往中港台工作數年，返回紐約後在法拉盛分行擔任主管。她認為自己很幸運，能在世界500強的企業裡工作，沒有受到歧視。她說，這也與她的華裔團隊認真努力、自尊自愛、有熱情、有業績有關。

1995年，谷林麗從中國移民美國，原來的專業是英美文學，移居紐約後在一家律師事務所擔任助理。後來，有機會轉換跑道，「作為新移民，當時不知道應該幹啥，聽他們講紐約人壽的職涯、培訓、機遇和待遇，我就是覺得這家公司不錯，很大，也有實力。」

紐約人壽法拉盛緬街分行主管谷林麗(右)開拓華裔市場有成，獲得公司肯定，快速晉升。谷林麗提供

由於看到了法拉盛的潛力，她說服公司支持她在法拉盛開闢業務，2003年，她帶著兩名業務員在此開設了辦事處。當時，法拉盛是其他兩個大型保險公司的天下。「我們在這裡工作半年，就開始盈利，也刷新了公司的紀錄。」

她的成功受到總公司的關注，2004年被升為公司副總裁，負責全美的華裔和越裔市場。當時，紐約人壽在美國東岸華人市場還沒有占據優勢。於是，她向公司提出統領華裔市場的戰略和計畫，公司逐漸增加市場份額，每年的成長率都是雙位數字，2006年的增長率更是高達23%。

2007年10月，她升為國際副總裁，赴上海任紐約人壽在中國的高級顧問，支持中國業務發展。2010年2月，她轉任紐約人壽台灣副總經理；2011年3月，她回到紐約，「短短九個月，我完成公司指標737.5%」。

提高專業 走在市場前面

谷林麗說，隨著嬰兒潮退休高峰以及後疫情時代的來臨，幫助華裔民眾進行財務規畫，用華裔熟悉的語言，指引他們進入不熟悉的領域，包括儲蓄、理財、投資轉型是不可擋的。因此，她也不斷地提升自己、學習新的知識，考取相關執照，以便培養更專業的團隊，服務社區。

谷林麗(後排右三)不斷提升自己、學習新知識，以便培養更專業的團隊，服務社區。谷林麗提供

她對未來的華裔市場專業理財的前景非常看好，比如稅務多元化的退休規畫、子女教育基金儲備、長期護理保證等，「我相信，這些將會是我和團隊下一個一展身手的領域。」

她說，紐約人壽設有基金會，專門贊助社區活動，「我們向公司提出申請，贊助華裔社區的教育、老人中心等」。疫情期間，有的客戶遇到困難，他們也幫助申請減緩繳納保費，還免費提供中文理財通訊給客戶和華裔民眾，「我們舉辦了很多中文理財講座，題目包括人壽保險、長期護理保險保險、子女教育基金儲蓄、商業規畫、稅務規畫、財富的贈與和繼承等主題。」

谷林麗總結自己為人和帶領團隊哲學是，「說了算，定了辦，再大困難不能變。」她說：「我從1997年加入紐約人壽，24年來有很多人追隨，如此蒸蒸日上的業務就是靠著這份執著和紐約人壽的完整培訓體系。」隨著事業的擴張，人手總是不夠，「我現在的重要工作是招聘專業人才，利用公司的平臺，更深、更廣、更專業地服務社區。」

影片來源：YouTube/世界e生活