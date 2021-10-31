洛縣警局局長：強制疫苗恐致警力流失 威脅公共安全

疫苗強制令恐致洛縣20%-30%警力流失，威脅公共安全。（unsplash.com）

洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦(Alex Villanueva) 繼續反對該縣的疫苗 強制接種規定，警告說這正在導致警力大規模流失，並在暴力犯罪不斷上升之際威脅公共安全。

維拉紐瓦在聲明中指出，「當20%-30%的警力不再提供服務時，我一再表示對公共安全的危險，而這些危險正在迅速成為現實。 警局正在經歷計劃外退休、員工辭職的增長，以及合格申請人減少的情況。」洛縣 兇殺率繼續上升，而警察 出警時間會增加，巡邏服務會下降，「隨著疫情消退，疫苗強制接種沒有任何理由，這就像在風暴過去後打開防風窗。」

根據洛縣縣政委員會8月批准的一項行政命令，所有洛縣員工都必須在10月1日前登記疫苗接種狀況，但允許宗教和醫療例外。

洛縣發言人Michael Wilson在聲明中表示，截至10月29日週五，全縣超過90%的員工，包括79%的縣警局工作人員，已經登記疫苗接種情況。但仍有數百名員警未告訴該部門他們是否已接種疫苗。Wilson說，洛縣希望所有部門負責人鼓勵員工進行疫苗接種登記，「這是一項重要的公共衛生措施，以保護公眾，疫苗接種旨在挽救生命，而不是根據員工接種狀況來懲罰他們。 」

Wilson說，正在向未遵守疫苗接種政策的縣僱員分批發出通知，他們必須在收到通知後45天內遵守疫苗規定，之後仍未出示疫苗接種證明，或申請豁免的員工將被停職五天，員工從停職狀態返回後有30天時間來遵守。

同時，洛杉磯市警察和消防員團體已對該市提起訴訟，聲稱接種疫苗規定侵犯他們的權利，並無視一些人之前感染新冠時獲得的抗體。市議會上週投票決定將市政工作人員出示疫苗接種證明的截止日期延長至12月18日。

洛縣疫苗接種強制令，是在加州努力應對高傳染性的Delta變種引起病例激增之際發出。最近幾週，加州感染病例數和住院人數趨於穩定，傳播率全國最低，當局希望疫苗要求和其他安全規定，將有助於防止冬天感染病例和死亡人數再次激增，尤其是在假期期間。

警局局長維拉紐瓦指出，警員已經戴上口罩並接受定期的新冠病毒測試，他說，「就我而言，我已接種疫苗並相信疫苗有效，但接種疫苗的選擇是個人的，在疫苗出現前不知疲倦地為社區服務的警察不該因為未接種疫苗被解僱，因為他們可以決定自己的身體。」