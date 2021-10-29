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FDA緊急批准5-11歲兒童新冠疫苗 最快下周三可接種

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FDA緊急批准5-11歲兒童新冠疫苗 最快下周三可接種

編譯郭宣含／綜合29日電
聯邦食品暨藥物管理局(FDA)29日緊急授權輝瑞新冠疫苗供5至11歲孩童接種，約2800萬名孩童符合接種資格。圖為紐約市9月13日開學時，學童上學時的景象。（路透）
聯邦食品暨藥物管理局(FDA)29日緊急授權輝瑞新冠疫苗供5至11歲孩童接種，約2800萬名孩童符合接種資格。圖為紐約市9月13日開學時，學童上學時的景象。（路透）

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)29日緊急授權輝瑞新冠疫苗供5至11歲孩童接種，約2800萬名孩童符合接種資格，疫苗劑量為成人用量的三分之一，間隔三周共打兩劑；待聯邦疾病防治中心(CDC)批准後，該年齡層孩童最快11月3日可接種首劑疫苗，可望保護疫苗計畫中遺漏的最後部分族群。

●仍待CDC做出最終決定

這個年齡層的孩童可在兒科醫生辦公室、社區健康中心、兒童醫院和藥局打疫苗；目前已有1500萬劑疫苗備妥等待運送，多州開始統計州內5至11歲的孩童人數，並於上周開始預訂兒童疫苗。

不過，最後仍要在CDC顧問11月2日提出此年齡層是否可接種的建議後，CDC主任估計會在討論後給出最終決定。

雖然學校早已開學，但兒童疫苗還趕得上年底的節日季，這是許多家族自2020年年初以來首次長幼齊聚，兒童接種疫苗可望讓家人更放心。

●僅25%家長願讓小孩「立刻」打疫苗

凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)10月初一項調查顯示，多數家長不急著讓孩子打疫苗；大約25%家長表示會「立刻」讓小孩打疫苗，剩下75%的家長中，一半想觀察疫苗表現，另一半、約占調查人數37.5%的家長則表示「絕不會」讓孩子打疫苗。

「注射疫苗旨在保護你們的孩子，這樣才能讓生活返回常軌。」FDA疫苗主任馬克斯(Peter Marks)表示：「大流行病的巨大成本，不只是身體健康，還有孩子的心理與社會發展。」

中國等少數國家已開始為12歲以下兒童打疫苗，不過許多使用輝瑞疫苗的國家，還在觀望美國的決定，歐洲監管單位也開始評估輝瑞兒童疫苗。

輝瑞打算開始運送數百萬瓶兒童疫苗到醫生辦公室、藥局等接種場所，兒童疫苗採用橘色瓶蓋，以區分一般成人疫苗瓶的紫色瓶蓋。

美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics)樂見FDA決定，並表示小兒科醫生已準備建議家長讓子女接種。

不過部分疫苗專家警告，今年成人疫苗不公的問題恐也會出現在兒童族群；雖然疫苗免費施打，但FDA疫苗諮詢委員會成員希爾德雷斯(James Hildreth)表示，學校護士、教堂和地方醫院人員才是影響部分孩童能否打到疫苗的關鍵。

新冠疫情通常對有色族裔影響最嚴重，種族不公在孩子身上尤其明顯；根據凱瑟家庭基金會的調查，非裔和西語裔孩童比白人孩童有更少篩檢機會，但卻有更高機會染疫、住院和病歿。

根據CDC，非裔、西語裔和原住民5至11歲孩童的住院率，比白人孩童高三倍。

疫苗 CDC 輝瑞

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