疫情未消 萬聖節出門討糖遵循以下途徑可減少染疫風險

萬聖節出門討糖還安全嗎？（Pexels）

萬聖節就要到了，小孩子們都躍躍欲試，準備「出動」去各家各戶要糖。然而疫情當下，出門討糖還安全嗎？

是否讓孩子出門討糖，除了取決於家長是否放心和心態如何，還可以通過幾種途徑來減少染疫的風險。

首先可以在各縣公共衛生網站查詢住家社區，是否屬於高風險新冠病毒傳播區域，藉此判斷孩子們染疫的風險高低。不過根據北卡羅來納大學傳染病學專家Emily Sickbet-Bennett，討糖一般很容易保持社交距離 ，她建議社區可以商量保持一定距離的派糖活動。而CDC稱假日戶外活動是安全的，儘量避免去人多和不透風的空間。

如果參加室內派對，沒有接種疫苗 或不能接種疫苗的兒童，都要戴上大小適中、貼合臉部的口罩 。對於傳播高風險區域，在室內每個人都要戴口罩。

CDC網站可查詢每個縣的傳播風險高低：https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view。

孩子們敲門要糖基本上是安全的，因為新冠病毒主要通過唾液傳播，但為保險起見，家長最好讓孩子帶著消毒乾洗手液。而大人在開門派糖前戴上口罩這很重要。Emily Sickbet-Bennett說，「你可能不知道打開門後會有多少人，他們有沒有戴口罩，他們是大人還是小孩以及他們有沒有與你保持社交距離。」

如果想更小心，可以將糖果擺放在門前，讓孩子們自取。