我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／中國測試極音速飛彈 美國新的「史普尼克」危機？

紐約州檢察長詹樂霞將選州長 未來幾日內宣布

路透：3000至5000萬劑嬌生疫苗在代工廠等待放行

中央社紐約28日綜合外電報導
美國新興生技公司（Emergent BioSolutions）今年稍早代工製造的嬌生COVID-19疫苗，約3000萬至5000萬劑仍閒置在巴爾的摩工廠，等待美國監管機關放行出貨。美聯社
美國新興生技公司（Emergent BioSolutions）今年稍早代工製造的嬌生COVID-19疫苗，約3000萬至5000萬劑仍閒置在巴爾的摩工廠，等待美國監管機關放行出貨。美聯社

2名知情人士透露，美國新興生技公司（Emergent BioSolutions）今年稍早代工製造的嬌生COVID-19疫苗，約3000萬至5000萬劑仍閒置在巴爾的摩工廠，等待美國監管機關放行出貨。

美國食品暨藥物管理局（FDA）今年4月因發現新興生技巴爾的摩（Baltimore）廠製造的嬌生（Johnson & Johnson）疫苗汙染了阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗原料，而下令產線暫停。這座工廠當時也代工製造AZ疫苗。

這起汙染事件造成1500萬劑嬌生疫苗報銷，也使得嬌生在美國疫苗出貨延後數周。

路透社報導，消息人士之一表示，新興生技必須等到美國FDA完成巴爾的摩廠的調查工作及給予批准，才能出貨新生產的原料藥。

而根據2名知情人士說法，這座工廠在4月停產前已生產、且目前等待FDA核准出貨的嬌生疫苗原料，估計最多足以製成5000萬劑疫苗。

消息人士說，由於新興生技只負責製造疫苗原料，而非分裝在小藥瓶的疫苗成品，因此無法確定閒置在巴爾的摩廠的嬌生疫苗究竟相當多少劑。

新興生技7月底表示，經過FDA額外審查後，巴爾的摩廠將恢復嬌生疫苗生產工作。但截至目前，新興生技仍未提供最新生產進度或可能出貨時間。

嬌生在新興生技的工廠停產後，已將今年COVID-19疫苗產量目標由原本的約10億劑下修至5億至6億劑。但嬌生如今預期，明年起年產量便可達到10億劑。

其中一名消息人士說，新興生技已開始生產新的疫苗原料，但美國FDA尚未提供計劃何時檢查巴爾的摩廠的相關指引。

美國FDA則透過聲明表示，7月已對新興生技巴爾的摩廠進行有限檢查，以確認停產後已採取改善行動；但他們仍持續審查停產前製造的各批產品，因此尚未批准這座工廠開始出貨。

疫苗 嬌生 美國

上一則

保護力高達96.4% Novavax疫苗向英國提出授權申請

延伸閱讀

路透：民主黨說客收華為100萬美元 半數未揭露

路透：民主黨說客收華為100萬美元 半數未揭露
保護力高達96.4% Novavax疫苗向英國提出授權申請

保護力高達96.4% Novavax疫苗向英國提出授權申請
覆蓋率將達標 放寬入境檢疫？陳時中：農曆年後機會大

覆蓋率將達標 放寬入境檢疫？陳時中：農曆年後機會大
兒童低劑量疫苗將批准 聖荷西聖他克拉拉縣準備好了

兒童低劑量疫苗將批准 聖荷西聖他克拉拉縣準備好了
CDC：免疫功能不足者 有望打第4劑疫苗

CDC：免疫功能不足者 有望打第4劑疫苗
加州學校口罩強制令 可能維持到明年

加州學校口罩強制令 可能維持到明年

熱門新聞

美國疾病預防管制中心（CDC）主任瓦倫斯基22日在記者會上說，由於當局已核准新冠疫苗加強針，未來「完整接種」的定義可能會改變。（路透）

「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑

2021-10-23 07:13
加州各縣無需預約疫苗接種站分佈圖。

加州這些接種點 無需預約可打疫苗

2021-10-20 02:30
莫德納、輝瑞第三劑及嬌生第二劑新冠疫苗「補強針」展開接種。（新華社）

莫德納、輝瑞、嬌生補強針 接種條件不同 該怎麼打？

2021-10-23 21:26
科學家正嘗試開發一種能對抗所有冠狀病毒的疫苗。圖為疾病管制與預防中心繪製的新冠病毒。(路透)

打1種「泛冠狀疫苗」抗所有冠狀病毒？科學家研發中

2021-10-24 20:28
洛杉磯縣亞凱迪亞市的一家In-N-Out漢堡店。（記者邵敏／攝影）

讓未接種者入內用餐 加州一家 In-N-Out被罰暫關

2021-10-20 18:44
美國民眾24日在舉辦NBA賽事的紐約巴克萊中心外舉牌，抗議新冠疫苗強制接種令，牌子上寫著「我們不會服從」。（美聯社）

美國、以色列曾自豪疫苗接種進度超前 現已被多國超越

2021-10-25 07:35

超人氣

更多 >
四川女學生火鍋店慶生「偷塞紙條」老闆看完急衝醫院

四川女學生火鍋店慶生「偷塞紙條」老闆看完急衝醫院
臥室最髒的5樣東西 沒清潔可能會影響健康

臥室最髒的5樣東西 沒清潔可能會影響健康
全美首個 紐約疫情變地方性流行

全美首個 紐約疫情變地方性流行
快看世界／這鎮為吸引新居民拼了：搬來就送錢、幫帶孩子

快看世界／這鎮為吸引新居民拼了：搬來就送錢、幫帶孩子
3柴犬自動排好隊討吃 網喊：我無限播放

3柴犬自動排好隊討吃 網喊：我無限播放