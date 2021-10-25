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加州部分公職部門疫苗接種率低

洛杉磯訊
加州州長紐森。（Getty Image）
加州州長紐森。（Getty Image）

加州州長紐森下令加州公職人員都要接種疫苗，否則要接受每周定期的新冠檢測，並已經過去三個月。然而他的這項政令並沒有完全實現。很多公職機構的疫苗注射率仍然很低，而多數機構也沒有嚴格執行對未接種疫苗的職員進行新冠檢測。

根據洛杉磯時報報導，加州森林與火災防範部（California Department of Forestry and Fire Protection），只有低於三分之一的員工出示完全接種疫苗證明，剩餘的6700名員工或沒有接種疫苗，或拒絕透露疫苗接種情況。而該部門只對75名員工進行了新冠病毒測試。

又如加州汽車管理局（DMV），有59%的員工完全接種疫苗，全加州有3600名員工未接種疫苗，需要進行常規的新冠檢測，但根據DMV發言人，只有411人接受新冠檢測。

雖然加州很多公職部門都沒有上報員工疫苗接種率或新冠檢測數據，加州人力資源部稱其收到的數據是在10月第一周，在共5萬9000名未接種疫苗員工中，約有一半員工接受了新冠檢測。

根據洛杉磯時報報導，州長紐森規定的8月2日接種疫苗最後期限被大大忽略。根據加州人力資源部，加州公職人員中有66%的員工證明了完全接種疫苗。

疫苗 加州 檢測

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