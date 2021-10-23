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FDA：5-11歲兒童接種輝瑞疫苗 好處勝過風險

中央社／紐約22日電
美國食品暨藥物管理局科學家今天表示，針對5歲到11歲孩童施打輝瑞藥廠與德國生技公司BioNTech合作研發的COVID-19疫苗，潛在好處明顯大於罹患心肌炎的少數病例風險。（路透）
美國食品暨藥物管理局科學家今天表示，針對5歲到11歲孩童施打輝瑞藥廠與德國生技公司BioNTech合作研發的COVID-19疫苗，潛在好處明顯大於罹患心肌炎的少數病例風險。（路透）

美國食品暨藥物管理局科學家今天表示，針對5歲到11歲孩童施打輝瑞藥廠與德國生技公司BioNTech合作研發的COVID-19疫苗，潛在好處明顯大於罹患心肌炎的少數病例風險。

藥局（FDA）人員表示，假設5歲至11歲的心肌炎病例數量與12歲到15歲相似，則在大多數已知狀況下，疫苗協助減少的COVID-19相關住院人數，將超過因心肌炎住院的人數。

據輝瑞藥廠的簡報文件，5歲至11歲年齡層施打疫苗後罹患心肌炎的比率，可能低於12歲至15歲年齡層，部分原因是兒童接種的劑量較低。

在試驗中，5歲至11歲兒童接種的是兩劑10微克劑量，這是目前美國對12歲以上民眾施打完整劑量的1/3。

路透報導，若食藥局授權對5歲至11歲孩童使用輝瑞/BNT疫苗，則將是第一支適用此年齡層的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，獲准後可望自11月初在美國推行施打作業。

食藥局的外部顧問預定26日開會，並投票決定是否建議食藥局批准對5歲至11歲孩童施打這支疫苗。

今天稍早輝瑞（Pfizer）在提報給美國食藥局的簡報文件中表示，一項針對5歲到11歲孩童的臨床試驗顯示，輝瑞/BNT疫苗效力達90.7%。

施打輝瑞/BNT以及莫德納（Moderna）疫苗後，皆曾發生罕見心肌炎（myocarditis）病例，特別是年輕族群。

疫苗 輝瑞 藥局

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