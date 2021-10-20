讓未接種者入內用餐 加州一家 In-N-Out被罰暫關

洛杉磯縣亞凱迪亞市的一家In-N-Out漢堡店。（記者邵敏／攝影）

加州 一家In-N-Out漢堡店本月未能遵守當地疫苗 規定，被迫暫時關閉，因為員工讓沒有提供疫苗接種卡的顧客進入餐廳。南加會效仿這樣的做法嗎？從目前來看洛縣 規定還沒有那麼嚴格，但洛市已批准法令，11月8日起要求進入室內餐廳等場所，都需要提供疫苗接種證明，對於不執行規定的商家將進行相應處罰。

根據In-N-Out首席法律和業務官Arnie Wensinger的聲明，10月14日，舊金山公共衛生部關閉該連鎖店在漁人碼頭的營業地點，官員告訴員工，漢堡店被關閉是因為未能遵守該市的公共衛生命令，讓沒有提供疫苗接種證明的顧客進入餐廳。

Wensinger表示，該營業地點正確且清楚地張貼告示，告知顧客疫苗要求，進入餐廳需提供疫苗接種證明，但公共衛生官員認為員工必須積極干預，並要求每位顧客提供疫苗證明和照片身分證明。Wensinger稱當地政府的要求不合理，「我們拒絕成為政府的疫苗接種警察，反對政府強制私人公司檢查顧客疫苗卡，這顯然是政府的過度干預，具有侵擾性、不當和冒犯性。」

加州各地已經實施多項疫苗檢查要求，以減緩新冠病毒傳播，並鼓勵更多人接種疫苗，越來越多的公共場所都要求提供疫苗接種證明，但執行仍是一個問題，因縣、城市而異。目前洛杉磯縣要求還沒有那麼嚴格，洛縣公共衛生官員只是強烈建議，並沒有強制要求餐廳檢查室內用餐顧客的疫苗接種證明。

在洛縣要求一些室內商家驗證顧客疫苗接種證明的第一個週末，衛生官員尚沒有對違規行為發出任何傳票。洛縣現在要求顧客和員工在室內酒吧、釀酒廠、啤酒廠、夜總會和休息室至少提供一劑疫苗接種證明，從11月4日開始必須提供完全接種證明。

兩週前，縣衛生檢查員共訪問了129家受疫苗約束要求的商家，其中有24家需要執行相關培訓，由於該縣有數千家企業現在受到疫苗要求，檢查員只訪問了相對少數。洛縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）表示，現在有些地方沒有合乎規定，並且沒有理解需要如何運作以及實施。

另外，洛市議會已批准一項法令，要求進入室內餐廳、購物中心、電影院和許多其他場所，都需要提供疫苗接種證明，這些規定將於11月8日生效，其中包括對不執行規定的商家進行相應處罰。不遵守規定的企業可能面臨不斷升級的處罰，首先是第一次違規警告，然後是第二次違規罰款1000元，第四次或後續違規罰款5000元，根據條例，罰款將從11月29日開始執行。