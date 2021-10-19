路透：世衛欲每療程10美元採購新冠抗病毒藥

美國默克集團（Merck & Co）的實驗性口服藥「莫納皮拉韋」（molnupiravir）。美聯社

路透社取得的文件草案顯示，世界衛生組織主導一項確保窮國公平取得COVID-19疫苗 、篩檢 工具及治療方法的計畫，目標是以每療程10美元的低價取得供輕症患者使用的抗病毒藥物。

美國默克集團（Merck & Co）的實驗性口服藥「莫納皮拉韋」（molnupiravir）可能會是其中一種，還有其他治療輕症患者的藥物正在研發中。

日期標註為10月13日的文件概述了世衛組織（WHO）「獲取COVID-19（2019冠狀病毒疾病）工具加速計畫」（Access to COVID-19 Tools Accelerator, ACT -A）到2022年9月為止的目標。

內容提到，這項計畫希望配送約10億套篩檢工具給窮國，並採購足以在全球治療1.2億名患者的藥物；世衛估計全球未來一年內還會新增約2億起病例。

目前，窮國每天平均每10萬人僅執行50次篩檢，而富國有750次。ACT-A計畫希望至少把窮國的篩檢率提升到每10萬人100次。

在全球爭奪疫苗的競賽中，絕大多數疫苗都流向富國，而最窮的一些國家只分到少量。ACT-A計畫強調，世衛非常希望以相對低廉的價格增加藥物及篩檢工具供應量。

ACT-A計畫發言人說，這份文件還只是正在協商的草案，因此不在定案前評論內容。文件將在20國集團（G20）本月底在羅馬召開峰會前送到全球領袖手中。

ACT-A計畫要求20國集團及其他捐贈方於明年9月前再出資228億美元，這筆錢要用來採購及分發疫苗、藥物和篩檢工具給窮國，以縮小富國與先進程度較低國家之間的巨大供應落差。各方迄今已承諾捐款185億美元供這項計畫使用。

這些財務需求是根據藥物、療法和篩檢工具的詳細估價而提出，將與配送疫苗的費用一樣占這項計畫最大筆支出。

文件未明確提及「莫納皮拉韋」，但預期以每療程10美元價格支付「新的口服抗病毒藥物用於輕度/中度症狀患者」。

其他用來治療輕症的藥物還在研發中，但「莫納皮拉韋」是目前唯一在晚期試驗中展現正面效果的一種。ACT-A計畫正與默克及學名藥廠洽談採購事宜。

比起美國同意以每療程700美元採購170萬套療程的價格，10美元可謂極低廉。

然而，哈佛大學研究顯示，「莫納皮拉韋」若由學名藥廠生產，每療程可能要花20美元左右，在最適化生產下或許可以降到7.7美元。

默克已與8家印度學名藥廠達成授權協議。

ACT-A計畫文件提到，目標是在11月底前達成協議以確保「門診口服藥」的供應量，希望從明年第一季開始供貨。