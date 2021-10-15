衛生專家強烈建議接種嬌生疫苗者需打加強針

嬌生藥廠稱，民眾最早可在打完一劑嬌生疫苗後兩個月，注射嬌生加強針；在打嬌生疫苗後六個月，再注射加強針的保護效果更好。（unsplash）

美國 衛生官員擔憂打嬌生 （Johnson & Johnson）廠牌疫苗 的18歲及以上民眾，只打一劑的保護作用比打兩針的差，15日替嬌生疫苗加強針背書。嬌生藥廠稱，民眾最早可在打完一劑嬌生疫苗後兩個月，注射嬌生加強針；不過在打嬌生疫苗後六個月，再注射加強針的保護效果更好。打嬌生疫苗者是否需要追加一劑加強針，最終仍得聽從美國食品暨藥物管理局（FDA）的指示，目前FDA未有明確答案。

Delta病毒在全美肆虐，傳播力及傳染力都極強，數據顯示，接種嬌生疫苗民眾「突破染疫」數量大增。美國衛生官員團隊表示，只打一劑嬌生疫苗的民眾保護力，不及輝瑞或莫德納廠牌疫苗。再者，多數人早在多個月前就接種了一劑嬌生，他們擔憂打嬌生疫苗的民眾保護效力不足。衛生團隊多數人都認為，嬌生應該也是得打兩劑，保護作用較強；尤其根據現況來看，只打一劑疫苗明顯不太夠。

嬌生藥廠釋出研究結果，發現在打了一劑疫苗後兩個月再注射加強針，人體對抗新冠肺炎的保護力從70%上升至94%。他們判斷在打嬌生疫苗後六個月注射加強針，估計對抗病毒的效用將會更好。然而，FDA審核團隊在會議上對嬌生藥廠提供的資料提出質疑，坦言無法在短時間給出明確指示。其一是針對Delta病毒的研究數據只有一小部分，因此很難馬上保證加強針的保護力及安全性，另方面則是FDA尚未有足夠時間，仔細審核嬌生提供的資訊。

根據數據顯示，全美大約有1億8800萬人完成注射輝瑞或莫德納疫苗，僅有1500萬人注射一劑嬌生疫苗。聯邦政府持續呼籲，美國包括嬌生、莫德納、輝瑞三牌的疫苗都有防疫功效，目前政府仍著重在鼓勵尚未接種的人們注射至少一劑疫苗為優先目標。