說好的10億劑Sputnik V疫苗呢？俄羅斯僅出貨不到5%

俄羅斯Sputnik V新冠疫苗生產卡關，供貨延遲，已導致多國疫苗接種進度中斷。路透

俄羅斯 Sputnik V新冠疫苗 生產卡關，已導致多國疫苗接種進度中斷。根據藥物試驗追蹤業者Airfinit，俄國 向各國承諾供應10億劑疫苗，但目前交貨量僅達承諾的4.8%。

美聯社報導，Airfinity估計，全球62國採購的Sputnik V疫苗總量達10億劑，而俄國迄今僅出貨4,800萬劑疫苗。

從南美洲到中東的開發中國家，有數百萬民眾正苦苦等待這款疫苗到貨，以完成第二劑疫苗接種。委內瑞拉去年12月向俄國訂購了1,000萬劑Sputnik V，目前只拿到不到400萬劑。

西半球首個採用俄羅斯疫苗的國家阿根廷，簽署了2,000萬劑的採購協議，去年12月底收到第一批貨，但其餘至今沒下文。土耳其、伊朗也面臨相同困境。

有別於其他新冠疫苗，Sputnik V疫苗的第一劑和第二劑並不相同，也不可交替使用。俄國Sputnik V疫苗廠據傳生產遭遇困難，其中第二劑難產狀況最嚴重。專家指出，這歸咎於工廠產能有限，以及Sputnik V疫苗製程非常複雜。

Sputnik V疫苗交貨延遲，已促使委內瑞拉及阿根廷部分打完一劑此款疫苗的民眾，第二劑混打其他款疫苗。而3月疫情復熾加上疫苗短缺，也刺激阿根廷加速尋求其他疫苗供應。

負責Sputnik V疫苗海外推廣的俄羅斯直接投資基金（RDIF）表示，8和9月加快生產腳步後，正遵照供應協議出貨。這家國營基金已在14國建立25個Sputnik V疫苗生產據點。

RDIF執行長Kirill Dmitriev在13日受訪時說，所有供應問題「已徹底化解」，「各國生產第2劑疫苗的瓶頸都獲得解決」。