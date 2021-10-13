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南加內陸音樂節不會只要求疫苗接種證明 可有選項

記者啟鉻／河濱綜合報導
Coachella音樂藝術節。（官網）
Coachella音樂藝術節。（官網）

加州兩大音樂節，多年來在南加內陸舉辦的Coachella 和Stagecoach兩個音樂節，近日在官網發布消息，稱於2022年恢復舉辦，但不會只要求參與者出示疫苗接種證明，可接受陰性檢測文件。這項規定與先前強制參與者及員工出示接種疫苗證明要求大不同。兩大年度音樂節，於2020年和2021年，因新冠肺炎疫情影響被迫取消舉辦。

據兩大音樂節官網及在Instagram發布的聲明，指出獲得第一手資料，即新冠病毒最新低傳播率以及成功實施衛生安全措施，與各地居民疫苗接種率持續上升，有信心安全地更新音樂節相關防疫衛生政策，允許提供在72小時內陰性檢測證明，或者完全接種疫苗證明。同時也建議參與者戴口罩，但並非為了避免病毒傳播，而是防止沙漠塵埃。

作為兩大音樂節的組織者Goldenvoice公司，先前曾宣布，疫苗接種證明是活動唯一可接受的通行文件。而這次新聲明，明顯與先前要求有很大變動。

在先前聲明內容的問答部分，該公司極力提醒不想接種疫苗的參與者，重新考慮這項決定，因這是公共健康問題。並補充說如果沒有戴口罩，主辦者將無法正常舉辦音樂節，除非每位參與者均接種疫苗。那些忘記攜帶疫苗接種證明者，將不會獲准進入音樂節現場。

Coachella音樂節將於2022年4月15日至17日，4月22日至4月24日舉辦，Stagecoach音樂節將於2022年4月29日至5月1日舉辦。

疫苗 檢測 口罩

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