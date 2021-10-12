默克抗疫口服藥 世衛：正待完整臨床數據

美國藥廠默克集團11日表示，已針對旗下COVID-19抗病毒口服藥，向美國監管當局提出緊急使用授權申請。美聯社

美國 藥廠默克集團昨天表示，已針對旗下COVID-19抗病毒口服藥，向美國監管當局提出緊急使用授權申請。世界衛生組織發言人今天指出，正等待這款藥物的完整臨床數據。

世界衛生組織（WHO）發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）在日內瓦聯合國簡報會上被問及這款藥物。他表示：「的確，這是項有趣進展。我們必須檢視其完整數據。如果藥效屬實，這將是對抗COVID-19大流行的另一項武器。」

根據本月公布數據，默克集團（Merck & Co.）的COVID-19抗病毒口服藥莫納皮拉韋（molnupiravir），在針對輕至中度染疫者的試驗中，可降低5成住院及死亡率，這些患者至少有一項COVID-19危險因子。

默克集團指出，迄今已完成的病毒定序顯示，莫納皮拉韋對所有的COVID-19變異株皆有效，包含Delta變異株，若這一能在家中服用的藥物取得授權，將可以協助改變COVID-19臨床診治。

默克和生物技術公司Ridgeback Biotherapeutics聯手研發莫納皮拉韋，上週公布臨床試驗期中分析的效力數據，讓醫療生技類股「大洗牌」，重挫莫德納 、輝瑞、BNT等COVID-19疫苗 製造藥廠的股價。