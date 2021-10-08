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CDC：打過這六種疫苗 11月才能入境美國

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CDC：打過這六種疫苗 11月才能入境美國

編譯徐榆涵／綜合報導
美國疾病管制中心（CDC）發言人8日晚間透露，美國11月起放寬現階段對於33國的入境限制，來自這些國家的外籍旅客，行前必須完整接種獲得美國食品藥物管理局（FDA）或世界衛生組織（WHO）認可的疫苗，共計有6款。(美聯社)
美國疾病管制中心（CDC）發言人8日晚間透露，美國11月起放寬現階段對於33國的入境限制，來自這些國家的外籍旅客，行前必須完整接種獲得美國食品藥物管理局（FDA）或世界衛生組織（WHO）認可的疫苗，共計有6款。(美聯社)

美國疾病管制中心（CDC）發言人8日晚間透露，美國11月起放寬現階段對於33國的入境限制，來自這些國家的外籍旅客，行前必須完整接種獲得美國食品藥物管理局（FDA）或世界衛生組織（WHO）認可的疫苗，共計有六款。

路透報導，白宮9月20日宣布，美國將在11月取消對來自中國、印度、巴西和大部分歐洲國家在內共33國旅客的航空入境限制，條件是這些旅客要完成接種完兩劑新冠疫苗，但當時未具體說明會承認哪些疫苗。

CDC發言人8日表示，經FDA授權或被WHO列為緊急使用的六種疫苗將符合前往美國旅行的標準，本周稍早已通知航空公司可接受的疫苗種類，並補充說，CDC之後將發布完整的指引及資訊。

代表美國航空業者的美國航空協會（Airlines for America）表示，樂見CDC的決定 ，將與政府合作制定規範後，自11月初開始實施新的旅客疫苗與檢測計畫。

目前已獲美國FDA和WHO緊急授權的新冠疫苗包括：輝瑞、AZ、嬌生、莫德納、中國國藥和北京科興。

美國自去年起陸續對33國實施入境限制，只要過去14天內曾在這些國家停留的外籍旅客，即不得入境美國。台灣原就不在限制範圍內。

美國 疫苗 CDC

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