打輝瑞疫苗引發心肌炎的風險低

根據以色列研究團隊這周在新英格蘭醫學雜誌發表的兩項最新研究指出,青年男子接種疫苗患心肌炎副作用的機率比其他族群高。(本報檔案照)

根據以色列研究團隊在新英格蘭醫學雜誌 (The New England Journal of Medicine) 發表的兩項最新研究,施打輝瑞 (Pfizer)廠牌疫苗 引發心肌炎或心包炎的風險低。研究發現,青年男子接種疫苗患心肌炎副作用的機率比其他族群高。不過,青年男子就算不幸出現了心肌炎副作用,大多數的症狀屬輕微,且可快速康復。

研究項目A的對象為500萬接種輝瑞疫苗的民眾,其中只有136人打完疫苗出現心肌炎,95%都是輕微症狀,但有1人死亡。研究項目B的對象則為超過250萬打了輝瑞疫苗的族群,其中則只有54人引發心肌炎病症,76%症狀輕微,22%出現中度症狀。這兩項研究團隊主要調查了在2020年12月至2021年5月期間,年齡在16歲以上、至少接了一劑輝瑞疫苗者。

兩項研究項目也針對性別進行了調查。研究項目A發現,女性打完第二劑輝瑞疫苗後,引發心肌炎的機率跟未接種疫苗者差不多,但年齡在16歲至19歲之間打完第二劑後,引發心肌炎的機率增加。研究項目B發現,整體來說,十萬人中有2人打輝瑞疫苗會引發心肌炎。但年齡在16歲至29歲之間的男性,打完至少一劑輝瑞,引發心肌炎的機率增加,大概十萬人中會有11人。

根據美國 疾病預防中心(CDC),美國研究團隊也有類似發現。一名佛州的Mayo Clinic心臟科醫師Leslie Cooper與她的同事於今年6月發表一項研究指出,年齡在20歲至51歲,十萬人中大概會有8人接種mRNA疫苗,引發出心肌炎,不過他們都在不久後康復。

其中一項研究的作者Dror Mevorach指出,根據最新的研究結果,「打疫苗對於16歲以上者的好處,很明顯多於可能引發心肌炎的風險」。澳洲墨爾本大學的兒科及疾病流行病學家Fiona Russell表示,以上研究不確定是否適用於兒童。不過對於兒童來說,很可能打疫苗引發心肌炎的風險,比染疫出現心肌炎的機率高。他認為,兒童的部分尚需更多數據進行研究。