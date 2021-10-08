打輝瑞疫苗引發心肌炎的風險低
根據以色列研究團隊在新英格蘭醫學雜誌 (The New England Journal of Medicine) 發表的兩項最新研究，施打輝瑞（Pfizer）廠牌疫苗引發心肌炎或心包炎的風險低。研究發現，青年男子接種疫苗患心肌炎副作用的機率比其他族群高。不過，青年男子就算不幸出現了心肌炎副作用，大多數的症狀屬輕微，且可快速康復。
研究項目Ａ的對象為500萬接種輝瑞疫苗的民眾，其中只有136人打完疫苗出現心肌炎，95%都是輕微症狀，但有1人死亡。研究項目Ｂ的對象則為超過250萬打了輝瑞疫苗的族群，其中則只有54人引發心肌炎病症，76%症狀輕微，22%出現中度症狀。這兩項研究團隊主要調查了在2020年12月至2021年5月期間，年齡在16歲以上、至少接了一劑輝瑞疫苗者。
兩項研究項目也針對性別進行了調查。研究項目Ａ發現，女性打完第二劑輝瑞疫苗後，引發心肌炎的機率跟未接種疫苗者差不多，但年齡在16歲至19歲之間打完第二劑後，引發心肌炎的機率增加。研究項目Ｂ發現，整體來說，十萬人中有2人打輝瑞疫苗會引發心肌炎。但年齡在16歲至29歲之間的男性，打完至少一劑輝瑞，引發心肌炎的機率增加，大概十萬人中會有11人。
根據美國疾病預防中心（CDC），美國研究團隊也有類似發現。一名佛州的Mayo Clinic心臟科醫師Leslie Cooper與她的同事於今年6月發表一項研究指出，年齡在20歲至51歲，十萬人中大概會有8人接種mRNA疫苗，引發出心肌炎，不過他們都在不久後康復。
其中一項研究的作者Dror Mevorach指出，根據最新的研究結果，「打疫苗對於16歲以上者的好處，很明顯多於可能引發心肌炎的風險」。澳洲墨爾本大學的兒科及疾病流行病學家Fiona Russell表示，以上研究不確定是否適用於兒童。不過對於兒童來說，很可能打疫苗引發心肌炎的風險，比染疫出現心肌炎的機率高。他認為，兒童的部分尚需更多數據進行研究。
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