洛縣這個華生多的學區92%教職工已打新冠疫苗

核桃谷學區教委副主席佟儀5日指出，該學區92%的教職工已接種新冠疫苗。（會議截屏）

洛杉磯縣華裔學生比例極高的核桃 谷學區 教委會副主席佟儀博士，10月5日晚在線上講座中指出，截至目前，核桃谷學區92%的教職工已接種新冠疫苗 ，沒有接種的個別人員可能面臨留職停薪，甚至會被辭退。

佟儀說，核桃谷學區除了教職員工疫苗高接種率之外，各項防疫措施都比較完善，老師、學生戴口罩的表現非常好，家長盡可放心送孩子去學校。居家隔離一年多的孩子回校上課非常必要，長期居家產生了許多精神、社交方面的問題。

目前核桃谷學區採取面授課程與網上授課兩種方式，供學生選擇。佟儀表示，97%的學生都選擇返校接受面授課程，只有400名學生選擇線上課程，以暫時無法接種疫苗的小學生居多。

關於學校實施的疫情隔離措施，盡可能固定每名學生的課堂位置，這樣一旦發現某名學生感染，旁邊就坐的同學很快就能得到通知，以決定是否需要回家隔離。佟儀說，按照目前洛縣規定，如果近距離學生已完全接種疫苗，又無任何感染症狀，就無需居家隔離。

講座中，佟儀還通報了核桃谷學區開學以來的新冠感染病例，從8月9日至10月1日，共有98名學生、16名老師感染，總共感染病例為114名。佟儀說，這個感染比例遠低於當地及洛縣其他地區的感染率，且這些感染病例基本上都沒有症狀，更無嚴重的感染病例。

關於最近備受爭議的學生疫苗強制令，佟儀表示將遵循加州接下來的統一規定。核桃谷學區力盡所能，給孩子們提供一個安全的學習環境，讓他們始終能有在校接受面授課程的機會。

這次線上講座由核桃市華人協會舉辦，主題是「您的孩子與新冠疫情」，除佟儀之外、還邀請亞凱迪亞美以美醫院傳染疾病控制首席醫師江華、前核桃市市長林恩成分別作主題演講，並現場回答問題。

曾不幸感染新冠的前核桃市市長林恩成現身說法，分享自己的疫情故事，稱是這輩子最痛苦的經歷。疫情期間，林恩成堅持戴口罩，與他人保持社交距離，他說唯一的疏忽就是今年1月參加了一次聚餐，導致被感染。因症狀嚴重，曾兩次入院接受治療，期間體重下降35磅，肌肉萎縮，甚至忘記怎麼走路，當時他非常恐懼擔心，都快不認識鏡中的自己。

如今已逐漸康復的林恩成表示，他的視力變差了，最初以為是新冠後遺症，但經過檢查，確定是白內障所致。此外，他還發現自己有呼吸方面的問題，經常需要深呼吸，但不確定是不是新冠後遺症，尚需接受進一步檢查才能知道原因所在。