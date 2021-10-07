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CDC：全美14萬兒童有家長或照顧者染疫死亡

打完2劑輝瑞2個月後保護力下降 但仍可防重症

中央社紐約6日綜合外電報導
今天公布的兩項研究結果證實，完整接種兩劑輝瑞（Pfizer）疫苗所形成的免疫防護力在大約兩個月後就會下降，不過對於重症、住院和死亡的防護力還是很強。（路透）
今天公布的兩項研究結果證實，完整接種兩劑輝瑞（Pfizer）疫苗所形成的免疫防護力在大約兩個月後就會下降，不過對於重症、住院和死亡的防護力還是很強。（路透）

今天公布的兩項研究結果證實，完整接種兩劑輝瑞（Pfizer）疫苗所形成的免疫防護力在大約兩個月後就會下降，不過對於重症、住院和死亡的防護力還是很強。

CNN報導，刊登在「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine）、由以色列和卡達進行的這兩項研究證實，就算已完整接種疫苗，仍須保持防疫措施。

以色列針對4800名醫護人員進行的研究顯示，在接種過兩劑疫苗後，抗體數量會快速下降，特別是男性、65歲以上族群以及受到免疫抑制的民眾。

卡達進行的另一項研究則針對國民的實際感染狀況進行調查分析，當地疫苗接種覆蓋率高，大多數民眾接種的是輝瑞/BNT疫苗。

在施打第一劑輝瑞/BNT疫苗後，民眾體內會迅速建立防護力，完成第2劑接種後的第1個月防護力達到高峰，之後幾個月會逐漸下降。到了第4個月後會加速減少，之後數個月防護力剩下20%左右。

不過即使到了這個時候，輝瑞/BNT疫苗預防住院和死亡的防護力仍超過9成。

根據研究報告，防護力下滑可能與個人行為有關。「打過疫苗的人社交接觸率可能比沒打疫苗的人高，也可能較不遵守安全措施，這樣的行為可能會減少疫苗的實際效力。」

疫苗 輝瑞 BNT

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