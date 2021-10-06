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南加橙縣50至64歲人群接種率達80%以上

記者李雪／綜合報導
橙縣50至64歲的人群接種率已經達到80%以上。（美聯社）
橙縣50至64歲的人群接種率已經達到80%以上。（美聯社）

根據橙縣衛生局（O.C. Health Care Agency）10月6日更新的數字發布板（dashboard），橙縣50至64歲的人群接種率已經達到80%以上。而陽性檢出率最高的是新港灘（Newport Beach）的一個郵編區。

據橙縣衛生局公布的數據，郵政編碼顯示新冠檢出陽性率，最高的郵編區是92661，為新港灘，陽性率為6.38%。其次高的是92675，為聖璜卡畢斯壯諾（San Juan Capistrano），陽性率為4.6%。該數據計算基於加州公共衛生部的指導方針，作為七天的平均值提供，因此會滯後一周。橙縣的每日病例率從上周的每10萬人9.7例下降到本周的每10萬人八例，

橙縣的七天平均每日新病例數為280例（截至9月27日），低於前一周的每天319例。不過去年的9月27日該數字為203，1月8日峰值時期的每日新增數為3497例。

加州公共衛生局6日更新了疫苗接種數據，大約有2407萬加州人（70.9%）接種了疫苗。橙縣截至10月5日已注射了約415萬劑，高於一周前的408萬劑。在50至64歲的人群中，81.2%的人已完全接種，而在65歲以上的人群中，只有76.4%的人完全接種。加州有四個縣，聖克拉拉、舊金山、聖馬特奧和馬林縣都已達到70%的完全疫苗接種水平。

橙縣 加州 疫苗

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