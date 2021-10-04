我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

臉書罕見大當機 全球數億用戶崩潰 停擺6小時才恢復

無意加深對中貿易緊張 戴琪將再與劉鶴對話

加州農村地區新冠病例嚴重激增 國民兵啟動協助

記者邵敏／綜合報導
加州農村地區新冠病例嚴重激增，國民兵啟動協助。（unsplash.com）
加州農村地區新冠病例嚴重激增，國民兵啟動協助。（unsplash.com）

加州國民兵（National Guard）已向北加州和加州中谷三家陷入疫情困境的醫院派遣醫療隊，在那裡疲憊不堪的醫護人員正在經受新冠病例和死亡人數的又一次激增。

加州國民兵發言人Col. Jonathan Shiroma說，已經部署16人的團隊，以協助這些醫院的醫護人員，這三家醫院分別是Memorial Hospital、貝克斯菲（Bakersfield）的Mercy Hospital Southwest、Mercy Medical Center Redding。

貝克斯菲德另一家醫院 Adventist Health已請求國民兵提供幫助，預計一支14人的團隊將於10月9日（週六）抵達，寇恩縣（Kern County）Adventist Health總裁Daniel Wolcott說，「我們仍然需要更多的護理和臨床支持。」

加州北部和中部的農村地區面臨迄今為止最嚴重的新冠病例激增，儘管高效且免費的疫苗可提供數月之久，但當地人口的疫苗接種率仍遠落後於加州其他地區。當地衛生官員一直在與對疫苗的普遍不信任、對新冠病毒的懷疑，以及對戴口罩規定和封鎖的憤怒作鬥爭。

貝克斯菲Memorial報告說，過去七天的入住率為96%。大約43.2%的寇恩縣居民接種了疫苗。

加州其他地區一些醫院，正準備與拒絕接種疫苗，且未獲得有效醫療或宗教豁免的醫護人員斷絕關係。但至少有一家人手不足的加州中谷醫院表示，它批准了相對較高的宗教豁免率，以避免醫護人員外流。

Wolcott說，Adventist醫療機構一直在經歷人員短缺的問題，加州要求所有醫護人員9月30日之前接種疫苗的命令，並不是如今需要國民兵援助的關鍵因素，醫院90%的全職和兼職工作人員都接種了疫苗，其餘人員有資格豁免，「這更多是因為全國護士短缺，我們有太多護士離開，前往佛羅里達州、路易斯安那州和德州等地。」

另一家加州中谷Kaweah健康醫療中心，正在為「巡迴護士」(travel nurse)支付每小時250至300元的費用，以解決人員短缺問題。

加州 疫苗 國民兵

上一則

BNT執行長：明年需要新的新冠疫苗抵禦變異株

延伸閱讀

南非總統闢謠：接種疫苗不會影響生育能力

南非總統闢謠：接種疫苗不會影響生育能力
BNT執行長：明年需要新的新冠疫苗抵禦變異株

BNT執行長：明年需要新的新冠疫苗抵禦變異株
BNT CEO：明年就會需要新疫苗 對抗新變種病毒

BNT CEO：明年就會需要新疫苗 對抗新變種病毒
旅遊撿到寶 加州婦挖到4.38克拉黃鑽

旅遊撿到寶 加州婦挖到4.38克拉黃鑽
對抗野火乾旱 加州再加碼近10億元

對抗野火乾旱 加州再加碼近10億元
勝選下一步 加州民主黨人 瞄準罷免制度改革

勝選下一步 加州民主黨人 瞄準罷免制度改革

熱門新聞

加州各縣無需預約疫苗接種站分佈圖。

加州這些接種點 無需預約可打疫苗

2021-10-04 02:30
輝瑞藥廠27日宣布，其一款抗新冠病毒的口服藥，已經開始進行大型試驗。(美聯社)

快看世界／輝瑞抗新冠口服藥 已開始進行試驗

2021-09-28 11:59
默克藥廠研製的抗新冠口服新藥今年年底可獲緊急授權使用，整個療程服藥40粒。（美聯社）

默克新冠口服藥 年底可望獲授權 Q&A一次看

2021-10-02 23:21
科興疫苗對Delta變種病毒的有效性遭到質疑，令中國的疫苗外交受挫。 美聯社

新冠變種病毒促使多國轉向歐美疫苗 中國疫苗外交受挫

2021-09-30 08:43
輝瑞-BNT（左三瓶）以及莫德納新冠疫苗。路透

第三劑打半劑 FDA料將批准莫德納加強針減半施打

2021-09-29 09:55
根據一份28日公布、獲多方引用的調查，美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種行動已消除不同種族的接種率差異，但不同黨派傾向的接種率依然相差甚大。Getty Images

調查：美國COVID-19疫苗接種率 不再有族裔之別

2021-09-29 07:54

超人氣

更多 >
曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」

曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」
「我們不是瘟神」 拿不到簽證和綠碼 在美華人望斷返鄉路

「我們不是瘟神」 拿不到簽證和綠碼 在美華人望斷返鄉路
「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」
留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器爆了

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器爆了