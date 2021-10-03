BNT執行長：明年需要新的新冠疫苗抵禦變異株

德國生技公司BioNTech執行長沙辛表示，明年中可能需要一款新疫苗，因應未來可能出現的新冠病毒變異株。疫苗示意圖。（路透）

德國生技公司BioNTech執行長沙辛（Ugur Sahin）表示，明年中可能需要一款新疫苗 ，因應未來可能出現的新冠病毒變異株。

沙辛接受金融時報專訪時說，隨著時間流逝，新冠病毒可能出現新的變異株，能躲避人體的免疫系統。他說：「今年完全不需要不同種類的疫苗，但明年中的情況可能有變。」

美國 藥廠輝瑞（Pfizer）與疫苗研夥伴BioNTec先前推全球第一款新冠疫苗，也是首度以mRNA技術獲得監管核可的疫苗，且今年來一直是暢銷疫苗。

沙辛認為，在目前肆虐全球的新冠病毒變異株中，特別是Delta病毒的傳染更高，但變異程度還不至於破壞當前疫苗的保護力。

沙辛也說，加強劑看似可應付主要的變種病毒 ，但新冠病毒終究會突變，能躲避疫苗帶給人體的免疫反應，因此需要特別針對新的新冠變異株打造的新疫苗。

沙辛說：「病毒將持續存在，還會進一步適應環境。以免疫系統來看，我們沒有理由認為，下一代病毒會比當前的病毒更容易對付。這是持續的演變，這個演變才剛開始。」

沙辛預估，未來的疫苗計畫將有兩大路線，包括為已接種者注射加強針，和為至今不易取得疫苗的民眾施打。