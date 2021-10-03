我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔爆35政要「藏富境外」

生態悲劇 南加海岸嚴重漏油 約3000桶油量汙染海灘

洛縣長堤市府強制員工接種疫苗 沒有檢測替代選項

長堤市訊
長堤市要求市府員工強制接種疫苗，沒有檢測作為替代選項。（美聯社）
長堤市要求市府員工強制接種疫苗，沒有檢測作為替代選項。（美聯社）

洛杉磯縣擁有自己公衛局的長堤（Long Beach）市，其市政經理Tom Modica本周發給員工一封電子郵件表示，該市將不再允許市政僱員選擇不接種新冠疫苗，而選擇每周檢測的替代方式。

Modica在電子郵件中寫道，所有員工現在都必須接種疫苗，因為市府員工的疫苗接種率落後於一般人群。「作為公務員，我們有義務保護公眾安全」，「如果我們作為一個整體組織的疫苗接種率低於周圍社區，我們就無法做到保護公眾安全這一點」。

7月，該市要求員工接種疫苗，但可以選擇每周接受檢測作為替代。當時，市府員工自我報告顯示，72%的人接種了疫苗，與居民大致相同。但現在，據Modica的說法，市府人員73%接種了疫苗，而長堤市的總體接種率為79%。

消防和警察部門的疫苗接種率仍是該市最低，只有59%消防員和57%警察接種疫苗。

「新冠仍是一個非常真實且持續的威脅」，Modica說，「我們每周都會在員工中看到新的感染病例。我們經歷了因新冠而失去員工的心痛」。Modica補充說，該市繼續每周對其員工進行檢測在財務上也不可行。每周檢測需花11萬元，每年就需570萬元，而這些費用不會由保險支付。

但員工必須接種疫苗的日期尚未確定。Modica在9月29日星期三的電子郵件中表示，未來幾周該市仍需與工會會面，並補充說出於宗教或醫療原因會有豁免，但這些也需要討論。

疫苗 檢測 警察

上一則

全球新冠病歿破500萬人 過去一周 每分鐘5人喪命

下一則

BNT執行長：明年需要新的新冠疫苗抵禦變異株

延伸閱讀

打第三針加強疫苗是否需要先測抗體？專家這麼建議

打第三針加強疫苗是否需要先測抗體？專家這麼建議
白宮施壓 航空公司強制員工12•8前打新冠疫苗

白宮施壓 航空公司強制員工12•8前打新冠疫苗
紐西蘭Delta疫情蔓延 11月起外籍客入境須完全接種疫苗

紐西蘭Delta疫情蔓延 11月起外籍客入境須完全接種疫苗
各國獎勵接種疫苗 朱立倫：只有台灣找誰偷打

各國獎勵接種疫苗 朱立倫：只有台灣找誰偷打
全球新冠病歿破500萬人 過去一周 每分鐘5人喪命

全球新冠病歿破500萬人 過去一周 每分鐘5人喪命
鍾南山估中國年底疫苗覆蓋逾8成 「可完全開放」

鍾南山估中國年底疫苗覆蓋逾8成 「可完全開放」

熱門新聞

加州各縣無需預約疫苗接種站分佈圖。

加州這些接種點 無需預約可打疫苗

2021-09-29 02:30
輝瑞藥廠27日宣布，其一款抗新冠病毒的口服藥，已經開始進行大型試驗。(美聯社)

快看世界／輝瑞抗新冠口服藥 已開始進行試驗

2021-09-28 11:59
科興疫苗對Delta變種病毒的有效性遭到質疑，令中國的疫苗外交受挫。 美聯社

新冠變種病毒促使多國轉向歐美疫苗 中國疫苗外交受挫

2021-09-30 08:43
默克藥廠研製的抗新冠口服新藥今年年底可獲緊急授權使用，整個療程服藥40粒。（美聯社）

默克新冠口服藥 年底可望獲授權 Q&A一次看

2021-10-02 23:21
輝瑞公司總裁兼執行長博爾拉。（ABC News）

輝瑞執行長相信美國在一年內生活將回復正常

2021-09-26 18:11
輝瑞-BNT（左三瓶）以及莫德納新冠疫苗。路透

第三劑打半劑 FDA料將批准莫德納加強針減半施打

2021-09-29 09:55

超人氣

更多 >
證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤
中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列

中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列
演活「楊貴妃」 旅美中國舞蹈家周潔去世

演活「楊貴妃」 旅美中國舞蹈家周潔去世
庫市學區3所小學將永久關閉 華人家長抗議

庫市學區3所小學將永久關閉 華人家長抗議
英「跳水王子」戴利 驚曝和老公先後中新冠 症狀嚴重

英「跳水王子」戴利 驚曝和老公先後中新冠 症狀嚴重