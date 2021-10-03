洛縣長堤市府強制員工接種疫苗 沒有檢測替代選項

長堤市要求市府員工強制接種疫苗，沒有檢測作為替代選項。（美聯社）

洛杉磯縣擁有自己公衛局的長堤（Long Beach）市，其市政經理Tom Modica本周發給員工一封電子郵件表示，該市將不再允許市政僱員選擇不接種新冠疫苗 ，而選擇每周檢測 的替代方式。

Modica在電子郵件中寫道，所有員工現在都必須接種疫苗，因為市府員工的疫苗接種率落後於一般人群。「作為公務員，我們有義務保護公眾安全」，「如果我們作為一個整體組織的疫苗接種率低於周圍社區，我們就無法做到保護公眾安全這一點」。

7月，該市要求員工接種疫苗，但可以選擇每周接受檢測作為替代。當時，市府員工自我報告顯示，72%的人接種了疫苗，與居民大致相同。但現在，據Modica的說法，市府人員73%接種了疫苗，而長堤市的總體接種率為79%。

消防和警察 部門的疫苗接種率仍是該市最低，只有59%消防員和57%警察接種疫苗。

「新冠仍是一個非常真實且持續的威脅」，Modica說，「我們每周都會在員工中看到新的感染病例。我們經歷了因新冠而失去員工的心痛」。Modica補充說，該市繼續每周對其員工進行檢測在財務上也不可行。每周檢測需花11萬元，每年就需570萬元，而這些費用不會由保險支付。

但員工必須接種疫苗的日期尚未確定。Modica在9月29日星期三的電子郵件中表示，未來幾周該市仍需與工會會面，並補充說出於宗教或醫療原因會有豁免，但這些也需要討論。