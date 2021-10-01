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清理無家可歸者營地 環衛員工疫苗接種率78%

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
洛杉磯環衛清潔工人疫苗接種率大幅提高。（unsplash.com）
洛杉磯環衛清潔工人疫苗接種率大幅提高。（unsplash.com）

洛杉磯當局９月30日（週四）表示，大約78%的環衛清潔工人已完全或部分接種了新冠疫苗，他們被安排去清理無家可歸者的營地。與之前的數據相比大幅上升。

此前只有 38% 的環衛清潔工報告完全或部分接種了疫苗，58%未披露疫苗接種情況。當局曾擔心環衛清潔工人的低疫苗接種率，可能導致更多無家可歸者感染新冠病毒。與其他人群相比，洛杉磯無家可歸者的疫苗接種率仍然相對較低。

縣府工務局（Department of Public Works）發言人Elena Stern週四表示，負責清理無家可歸營地的263名環衛清潔工，其中259人報告了疫苗狀況，188人已完全接種疫苗，13人部分接種疫苗，58人稱未接種疫苗。

Stern說，這是一個流動的數字，接種疫苗的數量每天都在增加。所有員工必須在10月19日之前報告他們的疫苗狀態，接種疫苗將成為縣府僱員就業的條件。

縣府工務局的宜居服務處，負責對人行道進行清潔和快速清理，需要移動人行道上的所有東西，包括帳篷、床墊等，這樣人行道就可以用水和漂白劑強力清洗。但這些清理活動大多於去年3月暫停，旨在減少傳播新冠病毒的機會，清理活動在本月初重新啟動。

無家可歸者的維權者擔心新冠感染風險仍然存在，兩週前，洛縣公共衛生局報告說，估計有 43.5% 的無家可歸者接種了疫苗，遠低於洛縣居民的 60.6%。

疫苗 洛縣 洛杉磯

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