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輝瑞執行長相信美國在一年內生活將回復正常

記者啟鉻／綜合報導
輝瑞公司總裁兼執行長博爾拉。（ABC News）
輝瑞公司總裁兼執行長博爾拉。（ABC News）

輝瑞公司總裁兼執行長博爾拉（Albert Bourla）在ABC電視台最新一期This Week節目表示，美國在一年內生活將回復正常。但不是說新冠變種病毒不會繼續再出現，也不是說這意味著大家能夠在沒有接種疫苗的情況下生活。他說，雖然很有可能未來每年都要接種新冠疫苗，但是否真是如此，仍有待觀察。

博爾拉認為美國在一年內生活將回復正常的看法，呼應莫德納總裁稍早的看法。博爾拉並表示，公司可以為尚未接種疫苗者同時提供新冠（COVID-19）疫苗補強劑和最初的施打劑。

隨全美更多居民有資格獲得接種輝瑞疫苗補強劑，博爾拉的態度，也凸顯科學界關於誰更有資格，或者在什麼時候施打疫苗補強劑的爭論焦點。白宮強調，獲通過的疫苗補強劑，必須與全球疫苗接種進程不發生關係，也就是可以互不為先後。

就在近日，聯邦疾病防治中心（CDC ）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）根據她的獨立顧問小組的建議，批准了年長者和其他身體弱勢者，可在第二劑疫苗接種六個月後施打補強劑。同時額外批准了向高風險職業及機構工作人員施打輝瑞新冠疫苗補強劑，這部分她的看法和其獨立顧問小組不同。

博爾拉在節目上稱讚這個決定很好，並表示希望為所有身體弱勢者接種疫苗，盡快結束疫情。

聯邦疾病防治中心的最後決定，在某種程度上結束了科學爭論。拜登政府日前宣布，在聯邦及獨立機構審查前，將提供所有人疫苗補強劑，而且部分民選官員已經認可了接種時間表。但是部分聯邦科學家和顧問，對所提供的不完整數據表示強烈抵觸，要求在補強劑問題上，應引起全球更多關注。

關於補強劑的爭論在新冠肺炎Delta變種病毒迅速傳播時，就已經出現。在這種形勢下，甚至世界衛生組織（WHO）再次呼籲暫停補強劑，讓最初接種的疫苗得到更公平分配，因為世界上還有許多國家為能提供國民接種第一和第二劑疫苗，正在努力拼搏中。

疫苗 聯邦疾病防治中心 輝瑞

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