洛縣疫情未現節後反彈 推廣疫苗接種是關鍵

洛縣疫情沒有出現勞工節後大增，普及疫苗接種率是關鍵。（檔案圖）

洛杉磯縣似乎避免了與勞工 節相關的新冠病毒感染激增，衛生局官員們對每周病毒病例數字持續減少感到欣慰，目前病毒傳染病例已降至 7 月中旬以來的最低水平。

洛縣 衛生局局長費若（Barbara Ferrer ）表示，雖經歷勞工節，按照以往假期之後病例通常會增加，但是有賴於更高的疫苗 接種率和安全預防措施，讓洛縣度過這次假日後的病例激增的危機。但現在不是放鬆的時刻，要進一步提高疫苗接種率，忽視接種活動可能會導致秋冬季出現新一輪病例激增、住院和死亡的風險。

洛縣所有年齡段居民中只有 60.1% 接種了兩劑疫苗，遠低於社區實現群體免疫所需的比例，只有足夠多的人口對新冠病毒免疫，才能遏制大量持續的病毒傳播。

一些專家認為，可能需要所有年齡段居民的免疫率（無論是通過疫苗接種還是在感染後有抗體的人）至少達到 84% 才能實現群體免疫。這是基於以下猜測得出的估計值：感染了 Delta 變體的人，平均會將病毒傳播給未接種疫苗人群中的其他六個人，證明其具有超強傳染性。

這些是衛生局官員倡議加強疫苗接種的原因，同時堅持室內戴口罩的規定也能有效防止病毒傳播，直到衛生局確定危險已過去。

費若說，感染新冠病毒的人依然需要接種疫苗。在肯塔基州進行的一項研究發現，在2020年前感染過新冠病毒的人中，如未接種疫苗再次感染冠狀的機率是完全接種疫苗的人的兩倍多。

在23日晚上一次在線市政廳會議上，費若支持對有資格接受疫苗的學生實施強制接種的提議。