拜登籲合格者趕快打補強針 強調自己也會打

拜登總統24日在白宮呼籲符合接種輝瑞補強針的民眾，儘快接種。(美聯社)

拜登總統24日希望有資格接種輝瑞 補強針的民眾，盡速接種，並表示自己不久後也會接種補強針。聯邦疾病防治中心(CDC )24日決定，開放年長者、有特殊健康狀況人士、特定職業從業人員接種輝瑞新冠疫苗 第三劑「補強針」；但是此舉並未完全參照CDC外部專家委員會的決定，引來正反不一的評價。

CDC發布的輝瑞疫苗補強針建議指引為：65歲以上及居住於安養中心的長者，50至64歲有特殊身理狀況者「應」在接種第二劑輝瑞疫苗六個月後接種補強針。

此外，18至49歲有特殊身理狀況者，18歲至64歲從事染疫高風險工作，或須長期處於類似場所者則「可」考慮在接種第二劑輝瑞疫苗六個月後接種補強針；指引發布後，全國接種輝瑞疫苗的一億人中，約6000萬人有資格接種補強針。

CDC發布指引後，拜登總統隨即在白宮表示支持CDC的決定，並希望有資的民眾盡速接種補強針，自己不久後也會接種補強針。

但是在23日的CDC外部專家會議上，對於最後一項是否開放特定職業接種補強針，委員會以九比六的比數否決；也就是說，CDC並未完全參照委員會的決定，雖然CDC本來就不必如此，但是唱反調的案例非常罕見，過去20年來只有過一次。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)24日則否認「推翻」委員會決議的說法，表示她的決定是參照委員會「科學性」的討論，以及CDC分析數據，衡量公衛利益最大化的職責。

瓦倫斯基還說，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)的外部專家會議17日也決定，可讓特定職業從業人員接種補強針。

但是CDC此舉依然引來正反不一的評價，反對者擔憂，接種補強針範圍擴大將讓反疫苗者抓到把柄，大肆炒作有關言論；也有可能降低民眾對疫苗的信心；或是讓接種嬌生及莫德納疫苗的民眾覺得自己淪為「孤兒」。

更重要的是，「擴大接種人口」才是真正重要的事情，補強針的消息反而讓此重點失焦；拜登在24日表示，擴大接種人口依然是第一要務，而且會盡可能提出疫苗接種要求。

不過也有專家贊成CDC的決定；巴爾的摩市衛生局長溫麟衍(Leana Wen)就說，不允許醫護人員，或是在無強制戴口罩規定的學校，待在狹窄教室、面對無數學生的老師接種補強針根本是個「錯誤」。