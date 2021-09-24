洛杉磯縣向符合條件者施打輝瑞第三劑加強針

洛杉磯縣24日開始向符合條件的居民施打輝瑞加強針！（檔案圖）

洛杉磯縣開始向符合條件的居民施打輝瑞 加強針！疾病控制與預防中心 (CDC ) 主任Rochelle P. Walensky，批准了CDC免疫實踐諮詢委員會 (ACIP) 對輝瑞 (Pfizer) 新冠疫苗 的第三劑加強針的建議後，洛杉磯縣24日公布了符合接種輝瑞第三劑的標準。 CDC建議對那些處於高風險職業和機構環境中的人接種第三劑加強針。

目前第三針的接種僅適用於接受輝瑞疫苗的居民。那些接種莫德納（Moderna）和強生疫苗的居民，需要等到FDA審查有關第三劑加強針的數據，並確定人們對這些疫苗加強劑的需求和安全性才可接種。

符合資格獲得輝瑞加強劑量的洛杉磯縣居民，必須是至少6個月前接種過兩針輝瑞疫苗的人群，包括65歲或以上的居民、居住在長期護理機構的居民，18歲至64歲有基礎疾病的人群、18歲至64歲在感染風險較高場所工作的人員，包括醫護人員、急救人員、教師和日托人員、雜貨店工人以及遊民收容所或監獄的工作人員。

洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，感謝FDA和CDC對有關第三針的數據進行徹底而周到的審查，從24日開始，符合條件的洛縣居民可開始在數百個提供輝瑞疫苗的地點中接受第三針加強劑量。加強劑量為6個月前完全接種輝瑞疫苗的人們提供增強保護，這些人群可能有更高的感染風險或症狀更嚴重的風險。

洛縣疫苗接種網絡24日開始提供第三針輝瑞疫苗，同時優先為符合條件但尚未接種疫苗的人們施打第一劑疫苗。居民可使用MyTurn系統或向提供輝瑞疫苗接種的藥房或診所預約。

居民需要提供他們之前接受過兩針輝瑞疫苗接種的證明，這些證明通常是白色的疫苗接種卡。在許多地點，居民可能會被要求簽署證明表，表明他們符合接受第三針的標準。

如果需要乘車前來接種疫苗，可撥打833-540-0473與公共衛生呼叫中心聯繫，獲得免費的交通服務。