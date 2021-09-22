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艾美獎頒獎不戴口罩不保持距離 為何未違背防疫？

記者張宏／綜合報導
艾美獎19日舉辦了不戴口罩、不保持社交距離的室內艾美獎頒獎典禮，此舉是否違背了疫情的衛生準則？（CBS截圖）
艾美獎19日舉辦了不戴口罩、不保持社交距離的室內艾美獎頒獎典禮，此舉是否違背了疫情的衛生準則？（CBS截圖）

艾美獎在19日舉辦了不戴口罩、不保持社交距離的室內艾美獎頒獎典禮，此舉是否違背了疫情的衛生準則？洛杉磯縣衛生局表示， 艾美獎主辦方沒有違規。

數百名被提名者、主持人和嘉賓19日聚集在 L.A. Live一個裝飾精美的帳篷內，他們不戴口罩，近距離地聚集在一起，此舉是否違規？衛生局官員20日發表聲明表示，衛生局豁免這次參與者所謂的疫情違規。

衛生局表示，洛縣衛生局命令每個人在室內戴口罩，無論是否接種疫苗。但是，電影、電視和音樂作品除外，因為對這些受控互動進行了額外的安全修改。艾美獎頒獎屬於一部電視作品，出現在節目中的人被視為表演者。所有出現在艾美獎頒獎典禮上的嘉賓或觀眾都接種了疫苗，此外，每一個人在演出前48小時都要經過核酸檢測，結果為陰性方可入場。

經過一年多的虛擬和戶外頒獎典禮，19日舉辦的艾美獎電視頒獎典禮回到了疫情前的時代，儘管現在具有高度傳染性的Delta變異正在全加州肆虐。

當晚頒發首個獎項的Seth Rogen，也忍不住在典禮上對主辦方明顯缺乏防疫規定發表評論，該頒獎典禮吸引了740萬觀眾。他吐槽說，「這個小房間裡人顯得太多了， 主辦方說這是在戶外，但其實他們撒了謊，現在大家在一個密封的帳篷裡 。」

但是洛縣衛生局駁回了如Rogen一般普遍存在的擔憂。因為頒獎現場的參加者接種了疫苗，且製作人員也被要求完全接種疫苗（或在活動前常進行測試），

衛生局聲明還表示，艾美獎提前與衛生局聯繫，分享他們的安全協議，這超出了電視和電影製作的基線要求。在大型活動之前仔細規劃，對於確保充分滿足所有健康和安全要求至關重要。衛生局將繼續審查未來大型電視製作活動的協議，並規定額外的安全修改，以降低疫情傳播的風險。

無論疫苗接種情況如何，在洛杉磯，那些不經常參與音樂、電視或電影的人仍然需要在室內戴口罩。

艾美獎 疫苗 疫情

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