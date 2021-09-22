國際特赦組織呼籲 年內向窮國提供20億劑疫苗

國際特赦組織22日批評，COVID-19疫苗製造商將利益考量置於挽救生命之前。該組織要求，各國與各大藥廠應在今年底前為經濟狀況不佳的國家提供20億劑疫苗。(美聯社)

國際特赦組織22日批評，COVID-19疫苗 製造商將利益考量置於挽救生命之前。該組織要求，各國與各大藥廠應在今年底前為經濟狀況不佳的國家提供20億劑疫苗。

國際特赦組織（Amnesty International）一份新的報告指出，美國總統拜登 預計將宣布，承諾在明年9月前為全球70%的人口完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

國際特赦組織秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）表示：「我們需要像拜登總統這樣的領袖，願意捐贈數十億劑藥物並運送物資，否則只是表面功夫，生命將持續流逝。」

國際特赦組織表示，富裕國家的多數民眾都已接種疫苗，但拉丁美洲、非洲和亞洲部分地區又深陷危機，「每週都有數萬例可避免的死亡」。

該組織還點名阿斯特捷利康（AstraZeneca）、BioNTech（BNT）、嬌生（J&J）、莫德納（Moderna）、諾瓦瓦克斯（Novavax）、輝瑞（Pfizer）等藥廠，稱他們拒絕分享疫苗或技術，以讓世界上更多人能接種疫苗。

報告稱，在全球施打的57億6000萬劑疫苗中，只有0.3%流入低收入 國家，超過79%都集中在中高收入與高收入國家。

在發給國際特赦組織的信件中，所有藥廠都承諾會支持人權，但報告稱，他們的行為違反上述承諾。

報告指出，只有AZ和嬌生藥廠是以成本價出售COVID-19疫苗。

國際特赦組織發起一項新運動，以「讓國家和大型藥廠承擔責任」，據稱這項運動也得到世界衛生組織（WHO）和聯合國人權事務高級專員的支持。

該組織要求富裕國家重新分配「目前閒置的數億劑多餘疫苗」，並要求疫苗開發商將至少一半的疫苗供應給較貧窮的國家。

卡拉馬爾德說：「我們呼籲各國家和藥廠徹底改變方向，盡一切努力，從現在開始向低收入和中低收入國家提供20億劑疫苗。」