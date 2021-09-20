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洛縣這個城市新冠死者破千 市府建網上紀念牆

長堤訊
新冠死者破千，長堤市政府建網上紀念牆。（長堤市臉書）
新冠死者破千，長堤市政府建網上紀念牆。（長堤市臉書）

擁有自己公共衛生局的洛杉磯縣長堤市（Long Beach），新冠肺炎死亡人數突破1000人，長堤市政府20日宣布將建立電子版紀念牆，以悼念這些逝去的生命。

根據長堤市衛生局，該市16日新冠死亡人數破千，在過去18個月裡，新冠肺炎成為最大的死亡原因。長堤市長賈西亞（Robert Garcia）說，「這些人是我們的朋友，鄰居，愛人，我的心與那些失去愛人的人在一起。」

長堤市第一例新冠肺炎死者在2020年3月公布。2021年1月中旬，死亡人數攀升至500人。在因新冠死亡的1000人中，703人為65歲以上人士，213人為50至64歲人士，84人為18至49歲。

長堤市目前向全市居民徵集新冠逝者的照片，民眾可上傳照片至：https://longbeach.gov/pages/city-news/city-of-long-beach-digital-covid-19-memorial/

為了紀念新冠逝者，長堤市還在20日晚點亮城市標誌性建築。未來還將有實質紀念新冠肺炎疫情的設施。

長堤市衛生局局長Kelly Colopy說，在疫苗普及後，大多數65歲以上死者都是沒有完整接種疫苗的。她鼓勵民眾積極施打疫苗，並幫助自己愛的人接種疫苗。

長堤 疫苗 新冠肺炎

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