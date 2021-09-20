新冠與百年前大流感 美死亡人數都破67萬 並有共同點

美國因新冠死亡的總人數，已與百年前的大流感造成的死亡人數差不多。（unsplash.com）

一個世紀前，1918年至1919年的流感大流行，俗稱「西班牙流感」，曾是近代史上最嚴重的衛生災難，奪去約67萬5000名美國 人的生命。截至9月20日（週一），美國因新冠病毒死亡的總人數近67萬4000人，已與當年大流感造成的死亡人數差不多。

這兩次人類歷史上的疫情 大流行，最大的共同點可能就是，兩種導致大災難的病毒都將與人類共存。

1918年大流感的罪魁禍首H1N1流感病毒至今仍然存在，這種病毒已與人類長期共存，但它是可以控制的。現在每年接種流感疫苗 ，就可以預防H1N1和其他幾種流感病毒。雖然流感每年導致1萬2000至6萬1000名美國人死亡，但總體而言，這是一個可控的季節性疾病。在不斷傳播的過程中，H1N1流感病毒遇到太多免疫的人，最終因為變異而削弱；H1N1今天仍在傳播，但從感染和疫苗接種中獲得免疫力的人類已經取得勝利。

就像H1N1流感病毒一樣，新冠病毒也可能永遠不會完全消失。科學家們希望新冠病毒最終也能成為一種溫和的季節性病毒，因為人類的免疫力通過接種疫苗和反復感染將不斷增強，但這些需要時間。Emory大學生物學家Rustom Antia提出一種樂觀的情況，「我們希望新冠肺炎會成為普通的感冒一樣，希望這種情況能在幾年內發生，但不能保證。」

如果病毒在變異時逐漸減弱，並且越來越多的人類免疫系統學會攻擊它，那麼新冠病毒的消退可能會發生。接種疫苗和倖存感染是提高免疫系統的主要方式，母乳喂養的嬰兒也會從母親那裡獲得一些免疫力。

在這種樂觀的情況下，學童會患上輕微的疾病，從而訓練他們的免疫系統。隨著孩子長大，他們會攜帶免疫反應記憶，當他們年老脆弱時，新冠病毒不會比感冒病毒更危險。接種疫苗的青少年也是如此，他們的免疫系統會通過注射和輕度感染而變得更強。Antia預測，「我們都會被感染，重要的是感染是否嚴重。」

百年前的流感大流行，主要通過第一次世界大戰的人口流動得到廣泛傳播，它殺死了大量年輕、健康的成年人。當時沒有疫苗可以減緩病毒的傳播力，也沒有抗生素治療繼發性細菌感染。

如今世界儼然是一個地球村，大量的旅行和大規模移民都增加了當前疫情的感染數和死亡數，直至今日，世界上大部分地區的民眾都還沒有接種新冠疫苗，新冠病毒帶來的危害還遠沒有結束。

密西根(Michigan)大學醫學歷史學家Howard Markel博士說，他一直對新冠疫情給人類帶來的巨大破壞程度感到震驚，「最初我被中國政府實施的大規模隔離嚇到了，現在美國疫苗接種滯後也是我驚訝的最新來源。」Markel談到，現在有機會為每個符合條件的人接種疫苗，但美國社會很多人，更糟糕的是，一些領導人也拋棄了這一點。只有不到 64%的美國人至少接種過一劑疫苗，接種率低的一些州約為46% 至49%。

美國國立衛生研究院急救研究主任Jeremy Brown說，「如果更多人更快接種疫苗，新冠在美國的致死率可能會低得多。我們知道所有的大流行都會結束，但當病毒肆虐時，會發生很可怕的事情。」