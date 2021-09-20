我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登首場聯大演說 將強調美中是競爭非新冷戰

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

新冠與百年前大流感 美死亡人數都破67萬 並有共同點

記者邵敏／綜合報導
美國因新冠死亡的總人數，已與百年前的大流感造成的死亡人數差不多。（unsplash.com）
美國因新冠死亡的總人數，已與百年前的大流感造成的死亡人數差不多。（unsplash.com）

一個世紀前，1918年至1919年的流感大流行，俗稱「西班牙流感」，曾是近代史上最嚴重的衛生災難，奪去約67萬5000名美國人的生命。截至9月20日（週一），美國因新冠病毒死亡的總人數近67萬4000人，已與當年大流感造成的死亡人數差不多。

這兩次人類歷史上的疫情大流行，最大的共同點可能就是，兩種導致大災難的病毒都將與人類共存。

1918年大流感的罪魁禍首H1N1流感病毒至今仍然存在，這種病毒已與人類長期共存，但它是可以控制的。現在每年接種流感疫苗，就可以預防H1N1和其他幾種流感病毒。雖然流感每年導致1萬2000至6萬1000名美國人死亡，但總體而言，這是一個可控的季節性疾病。在不斷傳播的過程中，H1N1流感病毒遇到太多免疫的人，最終因為變異而削弱；H1N1今天仍在傳播，但從感染和疫苗接種中獲得免疫力的人類已經取得勝利。

就像H1N1流感病毒一樣，新冠病毒也可能永遠不會完全消失。科學家們希望新冠病毒最終也能成為一種溫和的季節性病毒，因為人類的免疫力通過接種疫苗和反復感染將不斷增強，但這些需要時間。Emory大學生物學家Rustom Antia提出一種樂觀的情況，「我們希望新冠肺炎會成為普通的感冒一樣，希望這種情況能在幾年內發生，但不能保證。」

如果病毒在變異時逐漸減弱，並且越來越多的人類免疫系統學會攻擊它，那麼新冠病毒的消退可能會發生。接種疫苗和倖存感染是提高免疫系統的主要方式，母乳喂養的嬰兒也會從母親那裡獲得一些免疫力。

在這種樂觀的情況下，學童會患上輕微的疾病，從而訓練他們的免疫系統。隨著孩子長大，他們會攜帶免疫反應記憶，當他們年老脆弱時，新冠病毒不會比感冒病毒更危險。接種疫苗的青少年也是如此，他們的免疫系統會通過注射和輕度感染而變得更強。Antia預測，「我們都會被感染，重要的是感染是否嚴重。」

百年前的流感大流行，主要通過第一次世界大戰的人口流動得到廣泛傳播，它殺死了大量年輕、健康的成年人。當時沒有疫苗可以減緩病毒的傳播力，也沒有抗生素治療繼發性細菌感染。

如今世界儼然是一個地球村，大量的旅行和大規模移民都增加了當前疫情的感染數和死亡數，直至今日，世界上大部分地區的民眾都還沒有接種新冠疫苗，新冠病毒帶來的危害還遠沒有結束。

密西根(Michigan)大學醫學歷史學家Howard Markel博士說，他一直對新冠疫情給人類帶來的巨大破壞程度感到震驚，「最初我被中國政府實施的大規模隔離嚇到了，現在美國疫苗接種滯後也是我驚訝的最新來源。」Markel談到，現在有機會為每個符合條件的人接種疫苗，但美國社會很多人，更糟糕的是，一些領導人也拋棄了這一點。只有不到 64%的美國人至少接種過一劑疫苗，接種率低的一些州約為46% 至49%。

美國國立衛生研究院急救研究主任Jeremy Brown說，「如果更多人更快接種疫苗，新冠在美國的致死率可能會低得多。我們知道所有的大流行都會結束，但當病毒肆虐時，會發生很可怕的事情。」

流感疫苗 美國 疫情

上一則

BNT兒童疫苗 德國官員預期2022年第一季上市

下一則

洛縣這個城市新冠死者破千 市府建網上紀念牆

延伸閱讀

台灣網紅抗議年輕人沒疫苗打 裸身跳進棒球場腿骨折

台灣網紅抗議年輕人沒疫苗打 裸身跳進棒球場腿骨折
美國新冠染疫死亡總數 約追平1918年西班牙大流感

美國新冠染疫死亡總數 約追平1918年西班牙大流感
洛縣新疫苗令 中餐館慶幸非強制執行 否則雪上加霜

洛縣新疫苗令 中餐館慶幸非強制執行 否則雪上加霜
BNT兒童疫苗 德國官員預期2022年第一季上市

BNT兒童疫苗 德國官員預期2022年第一季上市
名嘴鼓動 美抗體療法激增622% 醫師批：占用資源

名嘴鼓動 美抗體療法激增622% 醫師批：占用資源
擴大接種率各有對策 歐盟後來居上 超越美國

擴大接種率各有對策 歐盟後來居上 超越美國

熱門新聞

加州報告全國最低的新冠病例率。（unsplash.com）

高接種率、口罩令抗疫 加州從全美重災區變模範州

2021-09-19 18:36
加州各縣無需預約疫苗接種站分佈圖。

加州這些接種點 無需預約可打疫苗

2021-09-20 02:30
CDC對三款新冠疫苗展開對比研究，在防止住院保護效力方面以莫德納最佳，高達93%。(路透)

疫苗「防住院」效力 莫德納93%最高 輝瑞88%第2

2021-09-17 22:38
輝瑞和 BioNTech公司20日表示， 5至11歲兒童接種其疫苗後產生很強的免疫反應，計劃申請使用授權以儘快在美國、歐洲和其他地區為此年齡層兒童施打疫苗。Getty Images

臨床數據：5-11歲孩童打輝瑞疫苗 安全且有保護力

2021-09-20 07:40
戴著口罩的民眾經過位於曼哈頓的輝瑞藥廠全球總部，牆上掛著新冠病毒的海報，重申「科學終將獲勝」。(歐新社)

數據太少、副作用恐加重… FDA拒補強針原因多

2021-09-18 21:04
白宮顧問團隊反對讓年齡在16歲至64歲之間的成人再多打一劑疫苗。（本報檔案照）

白宮顧問團隊不贊成16至64歲成人打疫苗加強針

2021-09-17 21:06

超人氣

更多 >
全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲

全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲
美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關
重慶24層樓沒電梯 外賣員爬樓差點送遲 折返還迷路

重慶24層樓沒電梯 外賣員爬樓差點送遲 折返還迷路
史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸
被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地

被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地