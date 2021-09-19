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加州何以從疫情重災區變成模範州？答案都在此

記者邵敏／綜合報導
加州報告全國最低的新冠病例率。（unsplash.com）
加州報告全國最低的新冠病例率。（unsplash.com）

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，加州曾是美國新冠疫情中心，現在是全國每10萬人中陽性率最低的州，截至9月18日（週六）晚間，加州每10萬人報告24.99例新增確診病例。

在陽性率上緊隨加州之後的是馬里蘭州（Maryland），每10萬人報告 25.34例新病例，新澤西州（New Jersey）報告26.74例，佛羅里達州目前的陽性率是全國最高，每10萬人有262.30人新冠檢測呈陽性。

根據加州公共衛生局數據，過去八週內平均每天報告8172例新增病例，同期平均每天有92人死於新冠併發症。去年12月，加州成為全國第一個報告200萬例新冠確診病例的州，截至18日，加州共有440萬6854例確診病例。

為什麼加州能從一個疫情災區，變成目前全國感染率最低的一個州？口罩強制要求和其他防疫措施都值得稱道，但最重要的就是疫苗高接種率，超過82%的12歲及以上的加州人已至少接種一劑新冠疫苗。

在過去幾個月，Delta變種病毒在加州激增，將該州疫苗接種率推得更高。接種疫苗人數在6月停滯不前，7月下旬Delta變種開始激增，到了8月約有160萬加州人接種第一劑新冠疫苗，高於7月份的110萬人。加州最近強制要求為州僱員、教師和衛生保健工作者接種疫苗，這也推動了疫苗接種率。此外，很多人在目睹新冠病毒造成的傷害後，也決定接種疫苗。

自8月初以來，加州疫苗接種量增幅最大的聖荷昆谷(San Joaquin Valley)地區、沙加緬度地區（Sacramento region）和北加州北邊，這些地區是最近受新冠病毒打擊最嚴重的地方，疫苗接種率一開始就很低，因此有更多增長空間。但有些人也受到當地醫院不堪重負的影響，改變主意決定接種疫苗。

舊金山加州大學（UCSF）流行病學家Kirsten Bibbins-Domingo博士認為，恐懼在某種程度上是動力，社會壓力、疫苗接種的方便性也發揮一定作用，「即使在疫苗接種率高的社區，Delta變體也具有傳染性，無法消滅，但接種疫苗能最大程度減少未來病例的激增。」

加州大學 疫苗 疫情

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