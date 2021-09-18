數據太少、副作用恐加重… FDA拒補強針原因多

戴著口罩的民眾經過位於曼哈頓的輝瑞藥廠全球總部，牆上掛著新冠病毒的海報，重申「科學終將獲勝」。(歐新社)

拜登政府原欲推動在20日開始讓民眾接種第三劑補強針，然而聯邦食品暨藥物管理局(FDA )的疫苗 諮詢委員會17日做出除65歲以上長者、染疫高風險族群及醫療機構人員以外，不建議民眾接種補強針的結論；FDA研究結論認為，現有資料太少，沒有看到立刻批准的必要性。

費城兒童醫院兒科教授歐菲特(Paul Offit)表示，疫苗追求的只是「不發展成重症」，從目前的數據來看，施打雙劑疫苗已能達到預期效果，沒有額外接種補強針的必要。

FDA疫苗研究辦公室副主任克勞斯(Philip Krause)則指出，雖然輝瑞 (Pfizer)公司的研究顯示接種第二劑後六至八個月，體內抗體顯著下降，但由於輝瑞目前提出的研究資料尚未經過同儕審查，也沒有經過FDA專家的審議，研究方法尚不完備，無法據以為決策標準。

傳染病專家庫瑞拉(Michael Kurilla)也表示，輝瑞目前的研究都側重在檢驗抗體濃度，但實際上人體免疫力持續多久不能只看抗體濃度；他說：「人體長期免疫能力來自於稱作『B細胞』與『T細胞』的兩種免疫細胞，但輝瑞的研究只談抗體濃度，並不周全。」

另一名與會的疫苗專家芬克(Doran Fink)則從疫苗副作用的角度，認為倉促開放補強針的風險過高；他說：「我們目前知道30歲以下年輕男性接種疫苗後，出現心肌炎或心包炎等不良反應的機率較高，但我們目前不知道接種補強針後出現這種不良反應的概率多少。」

塔夫茲醫療中心兒科醫師麥斯納(Cody Meissner)從控制整體疫情發展的方向，也不認同推動第三劑疫苗；他說：「現在首要之務是提升第二劑疫苗的覆蓋率，打不打補強針對於控制疫情沒有決定性影響。」

聯邦疾病防治中心(CDC)免疫科主任梅琳達‧華頓(Melinda Wharton)也支持麥斯納的說法；她說：「疫苗這麼充足，覆蓋率卻不足以達到有效控制疫情的程度，真的很令人失望，所以重點是應提升未接種民眾的接種意願。」