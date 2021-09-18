全美27%醫護人員未接種疫苗

全美有27%的醫護人員尚未接種疫苗。（本報檔案照）

根據The COVID States Project釋出的最新數據顯示，500位美國 人中就有1人因染上新冠肺炎而死。許多衛生官員強調疫苗 可減緩疫情 ，但美國迄今仍有不少前線醫護人員還沒打疫苗，今年7月的數據顯示，全美有27%的醫護人員尚未接種疫苗。

該數據結果也指出，自疫苗於2020年12月最早提供給醫護人員接種以來，護士及療養院看護的接種率一直都比醫師低，但護士及看護都是最常與長者或病人接觸的一群人，因此很多人不理解他們為什麼接種不積極，甚至認為這群人應該要比其他人更願意打疫苗。

然而事實並非如此。研究顯示，住在郊區、接受教育少、相對貧困的醫護人員，對於打疫苗也沒有很積極，甚至有些「像一般民眾」一樣，在Delta變種肆虐下，迄今仍未接種疫苗。

一間郊區的醫院領導Alan Levine坦言，院內只有63%醫護人員完成疫苗接種，未接種疫苗的人也很多，因此醫院不敢下令要求全數醫護人員必須打疫苗，就怕下令後，會有護士離開醫院，人手不足，影響到病人照顧等問題。Levine理解為何政府強制要求醫護人員接種疫苗，但他認為「每個地區的狀況都不同」，像是郊區醫院，護士人數較少，強制要求只會把他們趕走，但「我們需要人手」。