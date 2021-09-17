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疫苗「防住院」效力 莫德納93%最高 輝瑞88%第2

編譯盧炯燊／綜合17日電
CDC對三款新冠疫苗展開對比研究，在防止住院保護效力方面以莫德納最佳，高達93%。(路透)
CDC對三款新冠疫苗展開對比研究，在防止住院保護效力方面以莫德納最佳，高達93%。(路透)

聯邦疾病防治中心(CDC)對獲聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准的輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)及嬌生(Johnson & Johnson)新冠疫苗展開對比研究，發現在防止住院保護效力方面，以莫德納最佳，高達93%，其次是輝瑞的88%；嬌生則以71%排第三。

CDC今年3月11日至8月15日與全國各地的研究人員合作，對18個州的21家醫院共3689名新冠成年病人展開研究；同時還有100名健康志願者接種其中一種疫苗，然後研究血液中的抗體。

CDC研究團隊在其最新的「每周發病率及死亡率報告」(MMWR)發表研究結果，指出莫德納疫苗的防住院有效能力為93%，高於輝瑞的88%，比嬌生的71%更高出21個百分點。

儘管三種疫苗的保護水平存在差異，但CDC強調，所有經FDA批准或授權的疫苗，都對住院治療具有實質保護能力。

研究團隊發現，完全接種輝瑞疫苗之後四個月，保護力開始下降。研究認為，莫德納與輝瑞疫苗出現保護能力差異，可能是由於莫德納疫苗的「信使核糖核酸」(mRNA)含量較高，同時兩者的劑量以及完全接種兩劑的時間差異(莫德納是四星期，輝瑞為三周)，亦有可能造成輝瑞疫苗表現較差。

研究報告指出，在接種第二劑疫苗後的第14天至120天，輝瑞疫苗的有效性仍為91%，但過了120天後，效力顯著下降至 77%。

輝瑞及莫德納的疫苗雖然都使用稱為mRNA的遺傳物質來提供免疫力，但兩者使用不同的劑量，配方也略有不同； 至於嬌生疫苗使用的是一種稱為腺病毒的滅活病毒，將病毒的遺傳指令帶入體內，從而產生免疫力，而且只須接種一劑即可。

報告指出，儘管現實的數據表明，兩劑莫德納及輝瑞疫苗比單劑嬌生疫苗提供更多的保護，但所有獲FDA批准或授權的疫苗都提供了住院治療的實質性保護。民眾可以對三種疫苗作出比較，從而作出個人選擇，此外在制訂補強劑政策時也可作為參考。

疫苗 輝瑞 莫德納

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