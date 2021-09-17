巴西衛生監測局：沒理由暫停青少年疫苗接種

圖為青少年接種疫苗示意圖。(美聯社)

巴西衛生部建議暫停為12至17歲無合併症的青少年接種新冠疫苗 ，但國家衛生監測局維持為此群體接種疫苗的立場，聲稱到目前為止，死亡和免疫接種之間沒有關係。

國家衛生監測局（Anvisa）藥物監測經理卡布丘（Helaine Capucho）表示，青少年接種新冠病毒疫苗的益處大於風險，所以沒有理由暫停接種疫苗。但她強調，衛生政策是由三級政府共同制定。

國家衛生監測局只批准對12至17歲無合併症的青少年施打輝瑞BNT 疫苗，當局調查聖保羅州1名16歲青少年接種BNT疫苗後死亡的結論指出，與接種疫苗無關。

聖保羅州衛生廳聲明指出，這名青少年是因患有血小板減少症（PPT）而死亡，「PTT是一種罕見且嚴重的自身免疫性疾病，通常沒有能夠觸發該病的已知原因，且迄今為止沒有技術報告指出，這種情況是接種像BNT這類mRNA疫苗後的不良反應。」

衛生廳還指出，這項分析是由70名專業人員進行的，「巴西正在使用的疫苗是安全的，但接種疫苗後可能發生不良反應，多數情況是巧合，與疫苗接種沒有因果關係，一旦發生，需要仔細評估。」

聖保羅州政府科學委員會執行督導嘉巴爾多（João Gabbardo）今天表示，接種第1劑新冠疫苗的青少年應在預期日期返回免疫站，接受第2劑疫苗。

嘉巴爾多說明，暫停施打第3劑量是不正確的，雖然接種第1劑後，不接種第2劑並不意味著將失去第1劑的益處，但第2劑對提高免疫水準和增加保護非常重要。

嘉巴爾多還表示，聖保羅州將維持最初對12至17歲青少年施打BNT疫苗的指南，2劑間隔12周。

巴西醫學協會（AMB）在關於12至17歲青少年接種疫苗的技術聲明中，批評衛生部暫停為此群體接種疫苗的決定，稱世界衛生組織建議在優先考慮最弱勢群體的前提下，為此群體接種疫苗，包括無合併症者。

協會還指出，就算巴西疫情 各項指標改善，也不足以解釋暫停青少年的免疫接種，相反的，巴西疫情獲得控制正是拜疫苗接種所賜，現在應該再擴大與更迅速為民眾接種疫苗。

根據巴西克魯茲基金會（Fiocruz）今天公布的報告，巴西新冠病例和死亡人數創下今年初以來最大降幅最大，死亡人數連續12周下降，9月5日至11日每天減少3.8%；病例總數也呈下降趨勢，但過去12周呈波動趨勢。

基金會指出，過去一周，每天約有1萬5900例病例和460例死亡。研究人員認為，巴西的疫情似乎已受到控制，但建議繼續保持警惕，因為其他變種病毒株可能令疫情惡化。