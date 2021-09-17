我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗「防住院」效力 莫德納93%最高 輝瑞88%第2

「背後捅一刀」法怒召回駐美大使 白宮：會解決分歧

白宮顧問團隊不贊成16至64歲成人打疫苗加強針

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
白宮顧問團隊反對讓年齡在16歲至64歲之間的成人再多打一劑疫苗。（本報檔案照）
白宮顧問團隊反對讓年齡在16歲至64歲之間的成人再多打一劑疫苗。（本報檔案照）

拜登政府的白宮顧問團隊17日針對是否該讓大眾打加強投票表決，經過激烈爭辯，結果團隊全數通過，支持全美的65歲及以上長者施打加強針，但是反對讓年齡在16歲以上至64歲之間的成人再多打一劑疫苗

根據顧問團隊的說法，反對讓成人接種第三劑疫苗，因目前沒有足夠數據保證成人接種第三劑疫苗的安全性，另也質疑再打一劑對防疫的有效性，團隊以16比2反對成人打第三劑。他們認為只要讓一小眾族群打第三劑即可。由於65歲以上長者免疫系統較差，多數也有慢性疾病，第三劑疫苗對這群人來說必要性較強。

拜登政府在一個月前原打算推動第三劑加強針，希望大家在打完第二劑後八個月，自行斟酌是否需要施打輝瑞或莫德納廠牌的第三劑疫苗。17日的表決等於是暫停了拜登政府的推動進度。不過聯邦食藥局 (FDA) 將在接下來幾天決定，民眾是否需要打這劑加強針。聯邦疾病預防中心（CDC）也有權決定，目前CDC傾向於只讓年長者、養老院長者、以及第一線的醫護人員接種第三劑，一般大眾仍沒必要打第三針。

CDC的Amanda Cohn表示，「目前未接種疫苗是造成病毒仍在社區傳播的主因」。塔夫茨大學（Tufts University）的Cody Meissner認為，現在最重要的是讓未接種疫苗者，完成兩劑疫苗接種。讓大眾再打一針，已然無法控制住疫情。

根據輝瑞藥廠研究顯示，4萬4000人在打了第二劑疫苗兩個月後，對抗新冠病毒的效用高達96%，但6個月後的效用則降至84%。該藥廠認為，在人體內的抗體效率下降後，增加抗體相當重要。雖然現在有不少研究顯示，抗體將隨時間淡化，而加打一劑疫苗有助於身體增加抗體。不過輝瑞的兩劑疫苗的效果其實很有用，可避免多數人染疫生重病或死亡，即便是對Delta變種病毒也很有效。

疫苗 拜登 輝瑞

上一則

新加坡接種追加劑 mRNA疫苗可混打

下一則

巴西衛生監測局：沒理由暫停青少年疫苗接種

延伸閱讀

拜登22日將舉行新冠峰會 台灣可望參與

拜登22日將舉行新冠峰會 台灣可望參與
悲劇 美坦承：無人機襲阿富汗 誤殺3成人7孩童

悲劇 美坦承：無人機襲阿富汗 誤殺3成人7孩童
拜登支持度跌至44% 創上任以來新低 5成受訪者不認同

拜登支持度跌至44% 創上任以來新低 5成受訪者不認同
美英澳聯盟…造艦生意黃了 法國火大

美英澳聯盟…造艦生意黃了 法國火大
美單日病歿2000人 7個月新高 24州為企業疫苗令告拜登

美單日病歿2000人 7個月新高 24州為企業疫苗令告拜登
「夏之愛」變調 拜登川普化 歐盟很火大、法怨被捅刀

「夏之愛」變調 拜登川普化 歐盟很火大、法怨被捅刀

熱門新聞

聯邦疾病預防中心（CDC）10日公布三項重要研究。其中一項研究顯示莫德納（Moderna)疫苗防止染疫住院的效果最佳。（本報檔案照）

CDC釋出三項新研究：莫德納防疫效果最佳

2021-09-10 17:56
Macias一家。（GoFundMe）

夫婦染疫雙亡 留下幼年5兒女

2021-09-11 17:05
加州各縣無需預約疫苗接種站分佈圖。

加州這些接種點 無需預約可打疫苗

2021-09-15 02:30
美國FDA希望未來幾個月內能向12歲以下兒童提供新冠疫苗。Getty Images

FDA：希望未來幾個月內提供12歲以下兒童使用的疫苗

2021-09-10 13:10
加州經濟復甦就業率幾乎處於全國墊底，凸顯了該州經濟復甦乏力。（unsplash圖片）

加州復甦乏力 全美排41 增加就業總數超越全國平均增幅

2021-09-11 20:34
嘻哈歌手妮姬米娜（Nicki Minaj）一則關於疫苗副作用的推文引發軒然大波，暗示友人打完疫苗睪丸腫大、性無能；醫學專家駁斥「完全無關」。示意圖／Ingimage

歌手妮姬米娜宣稱「打疫苗導致性無能」 醫學專家駁斥

2021-09-15 07:38

超人氣

更多 >
高圓圓曝女兒顏值：像梳小辮的趙又廷

高圓圓曝女兒顏值：像梳小辮的趙又廷
曼哈頓高檔中餐館 戶外用餐區遇劫 食客中槍

曼哈頓高檔中餐館 戶外用餐區遇劫 食客中槍
南卡律師毒癮纏身 買兇「槍殺自己」騙1000萬壽險

南卡律師毒癮纏身 買兇「槍殺自己」騙1000萬壽險
柏克萊加大 為何躍登全美最佳大學榜首？ 哈佛為何降至第7？

柏克萊加大 為何躍登全美最佳大學榜首？ 哈佛為何降至第7？
15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片