白宮顧問團隊不贊成16至64歲成人打疫苗加強針

白宮顧問團隊反對讓年齡在16歲至64歲之間的成人再多打一劑疫苗。（本報檔案照）

拜登 政府的白宮顧問團隊17日針對是否該讓大眾打加強投票表決，經過激烈爭辯，結果團隊全數通過，支持全美的65歲及以上長者施打加強針，但是反對讓年齡在16歲以上至64歲之間的成人再多打一劑疫苗 。

根據顧問團隊的說法，反對讓成人接種第三劑疫苗，因目前沒有足夠數據保證成人接種第三劑疫苗的安全性，另也質疑再打一劑對防疫的有效性，團隊以16比2反對成人打第三劑。他們認為只要讓一小眾族群打第三劑即可。由於65歲以上長者免疫系統較差，多數也有慢性疾病，第三劑疫苗對這群人來說必要性較強。

拜登政府在一個月前原打算推動第三劑加強針，希望大家在打完第二劑後八個月，自行斟酌是否需要施打輝瑞 或莫德納廠牌的第三劑疫苗。17日的表決等於是暫停了拜登政府的推動進度。不過聯邦食藥局 (FDA) 將在接下來幾天決定，民眾是否需要打這劑加強針。聯邦疾病預防中心（CDC）也有權決定，目前CDC傾向於只讓年長者、養老院長者、以及第一線的醫護人員接種第三劑，一般大眾仍沒必要打第三針。

CDC的Amanda Cohn表示，「目前未接種疫苗是造成病毒仍在社區傳播的主因」。塔夫茨大學（Tufts University）的Cody Meissner認為，現在最重要的是讓未接種疫苗者，完成兩劑疫苗接種。讓大眾再打一針，已然無法控制住疫情。

根據輝瑞藥廠研究顯示，4萬4000人在打了第二劑疫苗兩個月後，對抗新冠病毒的效用高達96%，但6個月後的效用則降至84%。該藥廠認為，在人體內的抗體效率下降後，增加抗體相當重要。雖然現在有不少研究顯示，抗體將隨時間淡化，而加打一劑疫苗有助於身體增加抗體。不過輝瑞的兩劑疫苗的效果其實很有用，可避免多數人染疫生重病或死亡，即便是對Delta變種病毒也很有效。