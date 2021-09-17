新加坡接種追加劑 mRNA疫苗可混打

圖為兩種mRNA疫苗，左邊為輝瑞/BNT疫苗，右邊為莫德納疫苗。路透

新加坡 本週起為60歲及以上的年長者等風險較高族群接種第3劑COVID-19疫苗 ，以增強保護力。星國醫藥服務總監麥錫威今天表示，不同廠牌的mRNA疫苗可混打做為追加劑。

新加坡近來本土案例數不斷攀升，當局持續透過加強檢測及提升疫苗接種率等措施來因應疫情，同時也開始施打追加劑。

對於疫苗追加劑的使用，麥錫威（Kenneth Mak）今天接受媒體線上提問時回應表示，目前專家團建議，不同廠牌的信使核糖核酸（mRNA）疫苗可混打做為追加劑。

他指出，這也就是說，前2劑打輝瑞/復必泰（Pfizer-BioNTech/Comirnaty）的民眾可選擇追加接種莫德納 （Moderna）疫苗；前2劑打莫德納的人，第3劑可選擇接種輝瑞/復必泰或莫德納疫苗。

新加坡去年底啟動全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種計畫，當局目前批准使用輝瑞/復必泰、莫德納等2款疫苗。麥錫威表示，若衛生科學局未來批准其他廠牌的疫苗，專家團也會評估該款疫苗是否可作為追加劑使用。

另外，新加坡政府也採購中國科興疫苗，目前雖未列入全國疫苗接種計畫使用，但允許當地私人醫療業者在特別採用程序下，使用星政府已獲得的科興疫苗，為希望接種的民眾施打。

有關衛生科學局審查科興疫苗的進度，麥錫威回覆中央社記者提問時表示，審查仍在進行中，科興疫苗生產商先前提交補充數據，但後來又被要求提供更多資料。他相信，衛生科學局完成程序後，就會針對是否批准科興疫苗做出明確決定。

由於科興疫苗存貨已用完，衛生部日前協助業者訂購更多科興疫苗。王乙康表示，新一批的疫苗預計20日左右抵達，之後診所就會恢復為民眾施打。

新加坡人口約570萬，據衛生部統計，截至15日為止，星國82%人口已完成疫苗接種，84%至少接種一劑。

此外，衛生部表示，由於印尼近來疫情有所改善，自22日23時59分起，允許過去21天內有印尼旅遊史的旅客經由新加坡轉機；由印尼入境的旅客抵境時須接受PCR核酸檢測，且須在指定設施隔離14天、第14天需再次PCR採檢。