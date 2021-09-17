我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗「防住院」效力 莫德納93%最高 輝瑞88%第2

「背後捅一刀」法怒召回駐美大使 白宮：會解決分歧

新加坡接種追加劑 mRNA疫苗可混打

中央社新加坡17日專電
圖為兩種mRNA疫苗，左邊為輝瑞/BNT疫苗，右邊為莫德納疫苗。路透
圖為兩種mRNA疫苗，左邊為輝瑞/BNT疫苗，右邊為莫德納疫苗。路透

新加坡本週起為60歲及以上的年長者等風險較高族群接種第3劑COVID-19疫苗，以增強保護力。星國醫藥服務總監麥錫威今天表示，不同廠牌的mRNA疫苗可混打做為追加劑。

新加坡近來本土案例數不斷攀升，當局持續透過加強檢測及提升疫苗接種率等措施來因應疫情，同時也開始施打追加劑。

對於疫苗追加劑的使用，麥錫威（Kenneth Mak）今天接受媒體線上提問時回應表示，目前專家團建議，不同廠牌的信使核糖核酸（mRNA）疫苗可混打做為追加劑。

他指出，這也就是說，前2劑打輝瑞/復必泰（Pfizer-BioNTech/Comirnaty）的民眾可選擇追加接種莫德納（Moderna）疫苗；前2劑打莫德納的人，第3劑可選擇接種輝瑞/復必泰或莫德納疫苗。

新加坡去年底啟動全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種計畫，當局目前批准使用輝瑞/復必泰、莫德納等2款疫苗。麥錫威表示，若衛生科學局未來批准其他廠牌的疫苗，專家團也會評估該款疫苗是否可作為追加劑使用。

另外，新加坡政府也採購中國科興疫苗，目前雖未列入全國疫苗接種計畫使用，但允許當地私人醫療業者在特別採用程序下，使用星政府已獲得的科興疫苗，為希望接種的民眾施打。

有關衛生科學局審查科興疫苗的進度，麥錫威回覆中央社記者提問時表示，審查仍在進行中，科興疫苗生產商先前提交補充數據，但後來又被要求提供更多資料。他相信，衛生科學局完成程序後，就會針對是否批准科興疫苗做出明確決定。

由於科興疫苗存貨已用完，衛生部日前協助業者訂購更多科興疫苗。王乙康表示，新一批的疫苗預計20日左右抵達，之後診所就會恢復為民眾施打。

新加坡人口約570萬，據衛生部統計，截至15日為止，星國82%人口已完成疫苗接種，84%至少接種一劑。

此外，衛生部表示，由於印尼近來疫情有所改善，自22日23時59分起，允許過去21天內有印尼旅遊史的旅客經由新加坡轉機；由印尼入境的旅客抵境時須接受PCR核酸檢測，且須在指定設施隔離14天、第14天需再次PCR採檢。

疫苗 新加坡 莫德納

上一則

歐洲首例 義大利強制勞工上班須出示疫苗護照

下一則

白宮顧問團隊不贊成16至64歲成人打疫苗加強針

延伸閱讀

巴西總統堅持不打疫苗 就是要出席聯合國大會

巴西總統堅持不打疫苗 就是要出席聯合國大會
美單日病歿2000人 7個月新高 24州為企業疫苗令告拜登

美單日病歿2000人 7個月新高 24州為企業疫苗令告拜登
未在期限前打疫苗 法3000醫護遭停職

未在期限前打疫苗 法3000醫護遭停職
莫德納再到貨 75歲第2劑先打…60萬莫粉仍無「劑」可施

莫德納再到貨 75歲第2劑先打…60萬莫粉仍無「劑」可施
紐森勝選 被視為加州疫苗令勝利

紐森勝選 被視為加州疫苗令勝利
58%家長反對灣區2學區擬強制師生接種惹議

58%家長反對灣區2學區擬強制師生接種惹議

熱門新聞

聯邦疾病預防中心（CDC）10日公布三項重要研究。其中一項研究顯示莫德納（Moderna)疫苗防止染疫住院的效果最佳。（本報檔案照）

CDC釋出三項新研究：莫德納防疫效果最佳

2021-09-10 17:56
Macias一家。（GoFundMe）

夫婦染疫雙亡 留下幼年5兒女

2021-09-11 17:05
加州各縣無需預約疫苗接種站分佈圖。

加州這些接種點 無需預約可打疫苗

2021-09-15 02:30
美國FDA希望未來幾個月內能向12歲以下兒童提供新冠疫苗。Getty Images

FDA：希望未來幾個月內提供12歲以下兒童使用的疫苗

2021-09-10 13:10
加州經濟復甦就業率幾乎處於全國墊底，凸顯了該州經濟復甦乏力。（unsplash圖片）

加州復甦乏力 全美排41 增加就業總數超越全國平均增幅

2021-09-11 20:34
嘻哈歌手妮姬米娜（Nicki Minaj）一則關於疫苗副作用的推文引發軒然大波，暗示友人打完疫苗睪丸腫大、性無能；醫學專家駁斥「完全無關」。示意圖／Ingimage

歌手妮姬米娜宣稱「打疫苗導致性無能」 醫學專家駁斥

2021-09-15 07:38

超人氣

更多 >
高圓圓曝女兒顏值：像梳小辮的趙又廷

高圓圓曝女兒顏值：像梳小辮的趙又廷
曼哈頓高檔中餐館 戶外用餐區遇劫 食客中槍

曼哈頓高檔中餐館 戶外用餐區遇劫 食客中槍
南卡律師毒癮纏身 買兇「槍殺自己」騙1000萬壽險

南卡律師毒癮纏身 買兇「槍殺自己」騙1000萬壽險
柏克萊加大 為何躍登全美最佳大學榜首？ 哈佛為何降至第7？

柏克萊加大 為何躍登全美最佳大學榜首？ 哈佛為何降至第7？
15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片