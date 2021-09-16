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南加內陸兩縣不擬跟進洛縣新一輪的強制防疫政策

聖伯納汀諾訊
圖為勞工節期間，內陸一大型購物中心美食街顧客就餐情景。（記者啟鉻／攝影）
圖為勞工節期間，內陸一大型購物中心美食街顧客就餐情景。（記者啟鉻／攝影）

據內陸媒體報導，南加內陸河濱縣（Riverside County ）和聖伯納汀諾縣（San Bernardino County ）將不會考慮模仿洛杉磯縣擬推出的最新防疫規定，即1萬人或更多參與者的室外活動，須出示疫苗接種文件，或COVID-19檢測陰性證明，

兩縣府官員也強調，不會要求室內消費場所，即酒吧、酒莊、釀酒廠、夜店或貴賓休息室等的消費者或工作人員，須出示疫苗接種證明。

河濱縣坦密庫拉谷酒莊Wilson Creek Winery業者威爾森，表示歡迎縣府規定，他說「所幸沒有在洛杉磯經營酒莊，我要說的是，在疫情中，洛杉磯縣強制實施各項避疫政策，導致不少商家關門歇業，而河濱縣在這方面就做得很靈活」

河濱縣府發言人Jose Arballo Jr.表示，獲悉洛縣宣布實施新的防疫規定，在這方面河濱縣尚未計畫有對現行接種疫苗規定有任何改變。他說，河濱縣府目標是遵照州府規定，並持續去做。

聖伯納汀諾縣府發言人David Wert也表示，會與河濱縣一樣，聖伯納汀諾縣防疫規定一直遵循州府規定，也不將超越州府的各項避疫要求。

截至目前，聖伯納汀諾縣總計新冠肺炎感染超過33萬9400例，死亡總計5000餘例；河濱縣總計34萬7100多例，死亡總計超過4800例。從接種疫苗統計看，河濱縣完全接種疫苗居民有117萬9300多人，聖伯納汀諾縣完全接種疫苗者超過99萬1000人。

疫苗 洛杉磯 防疫

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