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洛縣逾萬人戶外活動 擬看接種證明

洛杉磯訊
好萊塢碗（Hollywood Bowl）15日也發出聲明，要求所有觀眾都要接種疫苗或提供核酸陰性證明。（記者張宏／攝影）
好萊塢碗（Hollywood Bowl）15日也發出聲明，要求所有觀眾都要接種疫苗或提供核酸陰性證明。（記者張宏／攝影）

洛杉磯縣衛生局15日宣布，衛生局正在計畫一項新命令，要求在全縣的室內酒吧、釀酒廠、啤酒廠、夜總會和休息室，提供疫苗接種證明。該命令還要求所有人數超過1萬人的戶外大型活動的參加者和工作人員，在參加大型活動時提供72小時內疫苗檢測陰性證明，或是完全接種證明；這類戶外大型活動包括主題公園。

在加州，參加超過1000人的音樂會和體育比賽等室內活動，參加者已被要求出示疫苗接種證明或病毒檢測陰性證明。洛縣的這項新命令將保障措施擴展到戶外活動。好萊塢碗（Hollywood Bowl）15日也隨即發出聲明，要求所有觀眾都要接種疫苗或提供核酸陰性證明。

洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）在15日洛縣會議上表示，該縣的戶外大型活動組織者必須在10月7日之前實施此規定，戶外活動的要求也適用於主題公園。同時，酒吧、夜總會、啤酒廠、釀酒廠和休息室，將要求顧客和員工在10月7日之前至少接種一劑疫苗，並在11月4日之前完全接種疫苗。

費若說，這些場所已要求顧客出示身份證明，和只為符合疫苗接種資格的成年人提供服務。

雖然衛生命令沒有要求，但官員們現在建議餐館也開始驗證室內用餐顧客的疫苗接種情況。衛生局預計在本周晚些時候推進更新後的命令。

費若表示，這項修改後的衛生局命令，符合降低傳播風險和增加疫苗接種覆蓋率的持續需要，這是合理的 ，可讓大家更好地打破疫情激增的惡性循環。縣衛生局將準備工具包，企業可使用這些工具包來幫助他們確認疫苗接種情況。

一些餐館和酒吧已開始要求顧客提供疫苗接種證明，或如未接種疫苗，則出示核酸檢測呈陰性的報告。

數周以來，政府官員一直在考慮強制要求民眾提供疫苗接種證明。8月，洛杉磯縣政府投票決定要求居民出示疫苗接種證明，才能進入某些室內空間。洛市議會在上個月還投票決定，指示市檢察官起草一項法令，要求顧客至少接種一劑疫苗才能進入某些室內公共場所。

疫苗 檢測 洛縣

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