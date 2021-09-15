WHO計畫2022年2月提供非洲30%所需疫苗

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。美聯社

世界衛生組織（WHO）與合作夥伴希望明年2月前能提供30%非洲所需疫苗 。但這個數字距離非洲領導人提出今年底前將提供60%所需疫苗的目標仍相去甚遠。

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨日表示，富有國家與貧困國家間疫苗接種率的巨大差異其實是可以解決的。他敦促製藥公司優先考慮聯合國支持的全球疫苗取得機制（COVAX）。COVAX宗旨是全球共享疫苗並對低收入國家免費提供疫苗。

迄今為止，全球各地總計已經施打57億劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，非洲只佔2%。

非洲聯盟（AU）指責疫苗製造商剝奪了非洲國家公平購買疫苗的機會，同時督促疫苗製造國，尤其是印度 ，取消對疫苗出口的限制。

半島電視台（Al Jazeera）昨天引述出席世界衛生組織會議的非盟特使瑪西伊瓦（Strive Masiyiwa）說：「這些製造商非常清楚知道從未給過我們適當的購買通路。」

瑪西伊瓦強調，為了非洲60%人口可以接種疫苗，非盟與合作夥伴們預計購買所需劑量的一半，另一半則計劃通過COVAX捐贈，由世界衛生組織和全球疫苗免疫聯盟（GAVI）協助。

全球疫苗免疫聯盟執行長柏克利（Seth Berkley）表示，在疫情 爆發初期，該組織期待全球最大疫苗製造國印度能夠提供疫苗，但自3月起印度實施出口限制，該組織就沒有獲得任何疫苗了。

瑪西伊瓦呼籲世界銀行（World Bank）和國際貨幣基金（International Monetary Fund）開始建立疫情大流行準備基金，未來可以幫助貧窮落後國家購買疫苗，而不是只有依賴類似COVAX的組織。

他說：「共享疫苗是對的。但是我們不應該依賴他人，特別是當我們願意坐下討論購買意願的時候。」