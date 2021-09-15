讓6個月到5歲幼兒也能接種 輝瑞11月向美提申請

輝瑞致力推動輝瑞-BNT新冠疫苗施打年齡層擴大到兒童。（路透）

輝瑞 （Pfizer）表示，計畫在11月向美國 主管機關申請輝瑞-BNT新冠疫苗 使用於6個月到5歲幼童。

輝瑞現在致力擴大自家新冠疫苗的適用年齡層。輝瑞-BNT是首支被准許用於12歲以上、18歲以下孩童的新冠疫苗；先前輝瑞已經說過，下個月初可望獲得美國食品藥物管理局（FDA）核准用於5歲到11歲兒童。

輝瑞財務長Frank D'Amelio周二說，6個月到5歲幼童的試驗數據，接在5歲到11歲兒童的申請案之後，也將收集好，呈送給FDA。如果數據都是正面的話，就會照這樣的時間表來走。

金融時報指出，為幼童接種新冠疫苗顯然是防堵病毒傳播的重要一環，因為幼兒托育機構和學校可能是病毒孳生的溫床。特別是現在學校已經開學。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）上周刊出的報告，8月14日止的一周，4歲與4歲以下兒童的因感染新冠病毒而住院的比率，是6月26日止一周的將近10倍。

不過，與年長群體相比，幼兒因感染新冠病毒發展成重症、需要住院治療的比率還是明顯小很多。最新數據是，0到4歲幼兒每10萬人中有2.2人會住院，65歲以上年長者比率則是每10萬人中會有15.8人。

輝瑞董事Scott Gottlieb表示，FDA有望在今年底或明年初，核准輝瑞-BNT新冠疫苗的施打最低年齡為6個月大的嬰兒。