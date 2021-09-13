六名洛杉磯警察局員工，就疫苗接種要求起訴市政府。（unsplash.com）

六名洛杉磯警察 局員工目前已提起聯邦訴訟，質疑洛市要求所有市僱員接種新冠疫苗 的規定。該訴訟於9月11日（週六）在洛杉磯地方法院提起，聲稱強制接種疫苗要求，違反員工隱私權和正當程序的憲法權利，並要求法院立即並永久解除該要求。

起訴書中指出，起訴的六名洛杉磯警察局員工，包括「無法對疫苗接種要求提出醫療或宗教豁免」的個人，以及「感染新冠后已康復」並具有對抗病毒的自身抗體的個人。

該訴訟稱，洛市強制疫苗接種的規定，無視此類抗體提供的自然保護，並聲稱參與起訴的員工「可以安全地履行工作職責，通過日常健康檢查、戴口罩和隔離等非藥物干預措施保護自己、同事和服務的社區。」

訴訟還稱，洛市警局領導人要求員工接種疫苗的規定，讓他們受到困擾和不適當壓力，一名上尉在點名會議上表示，如果不接種疫苗，該市將解僱數千名警察。訴訟中指出，領導者稱未接種疫苗的警員「不適合工作」，未接種疫苗者將被拒絕晉升和執行特殊任務。

洛市警局發言人Stacy Spell12日表示，該部門無法對未決訴訟發表評論。

儘管強有力的證據表明新冠疫苗對嚴重疾病是安全有效的，但該訴訟反映了部分洛市警局員工對接種疫苗的猶豫。

最近數據表明，洛市警局1萬2000多名工作人員中，近一半仍未接種疫苗，這一比例高於一般公眾。官員們表示，一部分未接種疫苗者俱有先前感染病毒後產生的天然抗體，但醫學專家仍建議已感染的人接種疫苗。

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）數據，最近一項研究表明，未接種疫苗的人被感染的可能性是完全接種疫苗人的4.5倍，住院可能性是10倍以上，死亡可能性是11倍。

部門數據顯示，從6月1日到本月初，洛市警局員工中約有85%的新感染病例，是未接種疫苗的工作人員。至今共有十名洛市警局員工、三名員工配偶死於新冠病毒，數以千計的員工被感染。

幾個月來，批評者一直在呼籲洛杉磯警察局沒有認真對待新冠病毒的威脅，也沒有對無視在公共場合戴口罩命令的警官進行適當紀律處分。市議會也批評急救人員拒絕接種疫苗和戴口罩要求，上個月通過一項法令，要求員工在10月初之前接種疫苗，除非他們有特定的宗教或醫療理由不能接種。

法律學者和警察工會一致認為，市政當局擁有強制要求員工接種疫苗的合法權利，然而，工會對強制要求提出擔憂，並呼籲採取替代措施，例如對未接種疫苗的人進行定期檢測。