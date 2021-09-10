CDC釋出三項新研究：莫德納防疫效果最佳

聯邦疾病預防中心（CDC）10日公布三項重要研究。其中一項研究顯示莫德納（Moderna)疫苗防止染疫住院的效果最佳。（本報檔案照）

根據華盛頓郵報（The Washington Post) 報導，聯邦疾病預防中心（CDC）10日公布三項重要研究結果：第一、今春夏未接種疫苗 民眾染疫住院機率，比打疫苗民眾多10倍、染疫死亡機率則多11倍；第二、莫德納 （Moderna)疫苗防止染疫效果最佳；第三、疫苗的效果似乎因Delta變種越來越普及化而受到影響。

莫德納、輝瑞 (Pfizer)、嬌生 (Johnson & Johnson）疫苗對於預防感染新冠肺炎都有顯著效果，不過累積的數據顯示，在Delta變種入侵下，接種莫德納疫苗的病患染疫後住院的機率，比接種輝瑞及嬌生的病患少，證明莫德納疫苗對抗Delta變種病毒的效果好。這項研究報告是Mayo Clinic Health System在今年8月做的小型研究，尚未經過同行評審。

研究人員針對嚴重疾病病患，觀察不同廠牌疫苗的有效性。疫苗整體來說，對於預防確診者出現緊急醫療狀況的有效率為82%，其中莫德納預防效果大約為92%，其次為輝瑞疫苗77%，再來是嬌生疫苗65%。有研究人員指出，莫德納預防效果較好，很可能是因莫德納疫苗擷取的mRNA是輝瑞的三倍，且第一劑至第二劑之間等候期也較長，身體較有時間建立抗體，預防效果較為顯著。

研究人員同時發現，75歲及以上長者接種疫苗後，對於抵抗Delta變種的有效率似乎有些降低，原因可能是因為變種病毒的傳播性比原始的新冠病毒來得強。另一項研究整合紐約、洛杉磯等多個城市的醫院2月1日至8月6日數據，發現mRNA疫苗對於預防染疫住院的平均機率為87%，預防18歲至64歲者染疫住院的機率為95%，但對於預防65歲以上長者染疫住院的機率降至80%。

CDC強調，不管疫苗保護有效率的差別，這三種疫苗對抗新冠病毒都很有效，在Delta變種肆虐之際，仍可阻止多數人染疫住院甚至死亡。不過許多數據也顯示，疫苗對於部分免疫系統不良或慢性疾病長者的保護效用不夠強。目前Delta變種病毒已佔了全美新增確診人口的99%，為防止更多人確診，CDC日前允許長者接種第三劑加強針，目前只有輝瑞第三針可打，其他廠牌疫苗也將在不久後跟進。