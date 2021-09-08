受限多重因素 COVAX年底前供窮國疫苗量低於預期

COVID-19疫苗 全球取得機制（COVAX）今天表示，僅能在今年年底前為貧窮國家的不高於20%人口提供疫苗，遠低於原先預期，可歸咎於藥廠面臨生產挑戰和監管審查延誤等因素。

COVAX背後的世界衛生組織和全球疫苗免疫聯盟（GAVI）等組織在聯合聲明中表示：「因出口禁令、藥廠和國家之間雙邊協議的優先順序、一些主要廠商擴大生產面臨的現行挑戰和延遲申請監管機關批准，使COVAX保護世界上最脆弱群體的能力持續遭受阻礙。」

路透社報導，全球疫苗免疫聯盟指出，COVAX今年可能會從捐贈國方面獲取14億2500萬劑疫苗，低於7月間估計的20億劑。

聯合聲明指出，COVAX將獲得的疫苗數量降低，原因包含關鍵供應者印度血清研究所（Serum Institute of India，SII）遭受出口限制。

這些組織表示，嬌生（Johnson & Johnson）和阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠的生產問題，以及針對美國 生技藥廠諾瓦瓦克斯（Novavax）和中國 三葉草生物製藥公司（Clover Biopharmaceuticals）所開發疫苗的監管審查延後，則是使供應量進一步受限的因素。