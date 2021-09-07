藥廠拒獲准疫苗用於臨床試驗比較 恐衝擊疫苗開發

流行病防範創新聯盟（CEPI）今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗製造商應當讓旗下獲批准疫苗用於臨床試驗比較，否則恐阻礙其他新疫苗開發。美聯社

流行病防範創新聯盟（CEPI）今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗製造商應當讓旗下獲批准疫苗用於臨床試驗比較，否則恐阻礙其他新疫苗開發。

主要的疫苗研究目前在針對COVID-19感染率試驗上，僅以潛在疫苗和安慰劑作比較，但在有效疫苗廣泛可用的國家中，這樣的試驗可能不再被視為合乎倫理。

由多國以及比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）資助、2017年成立的流行病防範創新聯盟指出，新疫苗將須與既有疫苗進行比較測試，而非安慰劑對照組。

流行病防範創新聯盟的疫苗研究發展負責人沙維爾（Melanie Saville）發表聲明說：「無法獲得比較疫苗已拖累了具前景候選疫苗的開發，對COVID-19疫苗開發、供應的潛在衝擊相當巨大。」

流行病防範創新聯盟指出，既有疫苗是根據供應合約進行販售，並未預見臨床試驗方面使用。

沙維爾說：「迄今為止，疫苗製造商一直不願改變此安排，恐會導致重要的COVID-19疫苗研發停滯不前。」

但英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠與牛津大學研發的疫苗，已在數種疫苗計畫或正進行的試驗中，被當作比較疫苗，這包含義大利 的ReiThera Srl、法國Valneva、台灣高端疫苗 生物製劑以及韓國SK生物科學公司（SK Bioscience）。

阿斯特捷利康針對流行病防範創新聯盟的說法回應表示，會「繼續與業界合作和分享資源，以因應疫情」。

其他主要西方國家COVID-19疫苗製造商，如輝瑞（Pfizer）與研發夥伴BioNTech、莫德納（Moderna）和嬌生（Johnson & Johnson），尚未回應置評要求。

流行病防範創新聯盟的美國負責人勞瑞（Nicole Lurie）告訴路透社，販售已獲許可疫苗的公司，無積極意願協助可能導致競爭性產品的開發試驗。

她又說，各國應該與疫苗製造廠商重新協商供應合約，讓疫苗得以用於臨床試驗。騰出數萬劑疫苗供臨床試驗使用，相較於製藥廠交貨的數以億計疫苗仍屬相當少量。