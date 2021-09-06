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孩童確診人數增 佛奇建議在完成疫苗接種環境活動

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
佛奇建議家長最好確保孩童，在完成疫苗接種人士的環境下活動。（本報檔案照）
佛奇建議家長最好確保孩童，在完成疫苗接種人士的環境下活動。（本報檔案照）

根據霍普金斯大學（Johns Hopkins University）提供的數據，今年勞工節周末的新增確診人數，平均七天是去年的四倍多，染疫病死人數、住院人數也都比去年增加。近期有越來越多孩童染上新冠肺炎，美國國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci) 5日強調，想預防孩童染疫，建議家長最好確保孩童在完成疫苗接種的環境下活動，他們接觸的人群最好都已打了疫苗針。

根據聯邦疾病預防中心（CDC）最新研究顯示，生活在接種率低地區的孩童染疫率增，緊急就醫或住院的需求也增多。數據顯示，8月中後兩周，在接種率低地區的17歲以下孩童，前往急診室機率比在接種率高地區孩童多3.4倍，住院率也增3.7倍。

目前全美的重症病房已有79.83%被使用，其中有三分之一都是新冠病患。有八個州甚至有超過90%重症病房都已滿，包括德州、喬治亞州、佛州、阿拉巴馬州（Alabama）、內華達州、肯塔基州（Kentucky）、密西西比州（Mississippi）、阿肯色州（Arkansas）。

佛奇表示，美國有些醫院因為新冠疫情而塞滿了病患，如若疫情仍未減緩，不久後醫院將面臨選擇「誰該留下」的難題。他相信大家都希望自己染疫的親友被醫院好好照料與治療，期盼大家盡全力保護好自己及周遭親友，不要再讓疫情持續擴散。

至於何時該讓大眾再接種第三劑加強針？佛奇回應說，輝瑞藥廠的第三針正在進入FDA審核程序，應在不久後正式推出，但莫德納藥廠的第三針應會延遲推出。他提到，任何藥廠的疫苗想要被大眾使用，都必須提交幾個月的研究數據結果讓FDA審核，並得到FDA批准，並取得CDC的疫苗顧問引薦。佛奇說，國內目前仍不建議混打疫苗，建議前兩劑打輝瑞的民眾，第三針打輝瑞；前兩劑打莫德納的民眾，第三針打莫德納。與此同時，研究團隊也將研究「混打」的安全性。

疫苗 佛奇 莫德納

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